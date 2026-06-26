El Gobierno amplía hasta el 31 de agosto el plazo de ejecución de proyectos de IA en medios subvencionables

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, durante la segunda jornada de 'DigitalES Summit 2026', en la Real Fábrica de Tapices, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). Organizado por la Asociación Española para la Di - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha ampliado hasta el 31 de agosto de 2026 el plazo de ejecución de los proyectos de inteligencia artificial en medios de comunicación, susceptibles de recibir ayudas, según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para ello, el Ministerio de Transformación Digital ha aprobado la Orden TDF/647/2026, de 22 de junio, por la que se modifica la Orden TDF/1494/2024, de 23 de diciembre, que establecen las bases reguladoras y convoca la concesión de ayudas para la integración de inteligencia artificial en las cadenas de valor de medios de comunicación, en el contexto de la estrategia de inteligencia artificial 2024 --financiado por la Unión Europea-- Next Generation EU.

Según el departamento que dirige Óscar López, "la experiencia acumulada" en la ejecución de las actuaciones financiadas ha puesto de manifiesto la necesidad de ampliar el plazo de ejecución "dado que las actuaciones subvencionables presentan un marcado carácter de investigación y desarrollo (I+D), lo que implica procesos complejos, fases sucesivas de diseño, validación y desarrollo tecnológico, así como la necesidad de garantizar resultados sólidos".

En este contexto, considera "justificada y proporcionada" la modificación de la referencia del plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2026, "permitiendo así una correcta finalización de los proyectos sin comprometer los principios de eficacia, eficiencia y buena gestión de los fondos públicos, dentro de los límites previstos en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia".