El Gobierno aplaude que el Supremo rechace la pretensión de Madrid de suspender el traslado de menores migrantes

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres durante una comparecencia - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha aplaudido el rechazo del Tribunal Supremo a la petición de la Comunidad de Madrid de suspender el traslado de menores migrantes desde Ceuta y Canarias.

Torres ha calificado la decisión como una "noticia positiva" para "los niños, que son la prioridad". "Por humanidad, porque es de justicia y porque la ley, que hemos logrado sacar adelante con mucho esfuerzo, hay que cumplirla", ha escrito en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El alto tribunal ha rechazado este miércoles la medida cautelar que solicitó el Gobierno de la Comunidad de Madrid de suspender 12 actos administrativos de traslado a la región madrileña de menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Ceuta y Canarias.

Según los magistrados, el cauce de impugnación elegido es "la vía de hecho que imputa al Gobierno de España por no haber dictado la norma que determine el número de menores que han de desplazarse a cada comunidad autónoma receptora".

A ello añaden, entre otros argumentos, que la suspensión de los procedimientos y la paralización del traslado de los menores causaría "graves daños". Así, recuerdan que en un auto de marzo de 2025 dictado en otro procedimiento apreció que los menores extranjeros no acompañados se encontraban en Canarias en un "notorio estado de hacinamiento, en abierta incompatibilidad con el superior interés del menor que es de obligada salvaguarda por los poderes públicos".

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha subrayado que los reales decretos aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez para "imponer" el reparto forzoso de menores extranjeros no acompañados continúan recurridos y en estudio en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional.

Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han recordado también que la Comunidad ya ha atendido a un total 120 menores procedentes de Canarias y de Ceuta, "algunos de ellos trasladados como paquetes y en contra de su voluntad".