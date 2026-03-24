El Gobierno aprueba 17,7 millones de euros para reparaciones por daños causados por las borrascas de 2026 en 12 CCAA

Imagen de la zona recreativa del río Corbones y del camino Arroyo Mujeres, afectadas seriamente por el temporal de hace dos semanas. A 25 de febrero del 2026 en Villanueva de San Juan (Sevilla, España). - Eduardo Briones - Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos acuerdos por un total de 17,7 millones de euros para la reparación de los daños causados por el tren de borrascas de principios de 2026 en las costas de doce comunidades autónomas (CCAA) y Ceuta.

En concreto, ha llegado a un acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras para la reparación de los daños causados por el tren de borrascas en las costas de las provincias de Granada, Almería, Málaga, Cádiz y Huelva, por un importe global de doce millones de euros.

Además, ha aprobado otro similar para las costas de las provincias de Pontevedra, A Coruña, Girona, Tarragona, Castellón, Valencia, Murcia y Ceuta, en este caso por un importe global de 5,7 millones de euros.