El Gobierno aprueba el catálogo de acuíferos compartidos para prevenir problemas de gestión en territorios fronterizos

Archivo - Imagen del paraje natural de las marismas de Doñana presentando una inusual inundación del 90% de su superficie. A 12 de marzo de 2026 en Almonte, Huelva (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el catálogo de acuíferos compartidos entre demarcaciones hidrográficas en España, con el que el Ejecutivo busca fijar una referencia "para afrontar o prevenir problemas reales de gestión hídrica o de planificación hidrológica". Este incluye acuíferos que han sido objeto de noticias sobre sobreexplotación, como Doñana Oeste o el Campo de Montiel.

En total, la lista recoge cinco acuíferos compartidos por la demarcación hidrográfica del Segura y del Júcar y otros cinco por la del Guadalquivir y las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. Además, incluye tres distribuidos entre la del Duero y la del Ebro; y otras tres entre la del Guadalquivir y la del Segura.

Más allá de ello, enumera dos incluidos en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir y Tinto, Odiel y Piedras; y otras dos compartidos por esta última demarcación y la del Guadiana. Por último, lista acuíferos repartidos el Ebro y el Cantábrico Oriental; el Tajo, el Júcar y el Ebro; el Guadiana y el Júcar; el Guadiana y el Guadalquivir; y el Segura y las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, a razón de uno en cada lugar.

En el BOE, el Gobierno recalca que la definición de acuíferos compartidos cobra especial importancia en aquellos territorios fronterizos entre demarcaciones hidrográficas cuyas masas de agua subterránea estén, o razonablemente se entienda que pueden estar, afectadas por presiones significativas que provocan efectos físicos y socioeconómicos que se extienden más allá del ámbito competencial de una sola autoridad de cuenca.

El texto recoge varios acuíferos que han protagonizado informaciones sobre sobreexplotación. Algunas de las noticias más recientes tienen que ver con Doñana Oeste, compartido por la demarcación hidrográfica del Guadalquivir y la de Tinto, Odiel y Piedras; y el Campo de Montiel, distribuido entre el Guadiana y el Guadalquivir.

Con respecto al primero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional formalizó a principios de marzo una demanda a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en la que se le pide que exija medidas de reparación a quienes extraen ilegalmente agua en el paraje natural de Doñana. En este aspecto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) aseguró que actúa dentro de sus competencias para cerrar los pozos.

En lo relacionado con el segundo, la directora general de Agua de Transición Ecológica, María Dolores Pascual, abrió en febrero la puerta a revisar e incluso extinguir derechos de uso de agua en el Alto Guadiana ante la situación de sobreexplotación que atraviesan sus acuíferos y defendió la necesidad de avanzar hacia una gestión sostenible que frene la tendencia negativa actual.

Este catálogo de acuíferos compartidos publicado hoy por el BOE servirá de referencia técnica para la futura actualización del Plan Hidrológico Nacional. Los futuros planes hidrológicos de cuenca (los de 2028-2033, cuyo proceso de tramitación ya ha comenzado) deberán adaptarse a las previsiones sobre este tema queden establecidas en él.

Para la elaboración de este inventario, el Gobierno ha tomado como referencia la información recogida en los planes hidrológicos de cuenca vigentes y los análisis realizados al respecto por la Dirección General del Agua, con el apoyo técnico del Instituto Geológico y Minero de España. Además, ha consultado las autoridades de cuenca españolas peninsulares, tanto las confederaciones hidrográficas como las administraciones hidráulicas de las comunidades autónomas (CCAA). Más allá de eso, la propuesta ha sido informada favorablemente por el Consejo Nacional del Agua.