El Gobierno aprueba una cotización adicional para que agentes y bomberos forestales puedan anticipar su jubilación

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha dado luz verde a la cotización adicional para que los agentes medioambientales y los bomberos forestales puedan anticipar su jubilación.

Esta medida se incluye en el real decreto-ley aprobado este martes en el Consejo de Ministros por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social.

"Un colectivo que cada año, pero especialmente este verano, juega una vida para proteger nuestros pueblos, nuestros bosques, nuestras casas ante los devastadores incendios que sufrimos en distintos puntos del país", ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en rueda de prensa.

Para la nueva portavoz del Ejecutivo, aprobar la cotización adicional para que los agentes medioambientales y los bomberos forestales puedan anticipar su jubilación es una medida "que es justa" y de la que se siente "especialmente orgullosa".

Por su parte, FSC-CCOO ha celebrado la aprobación de esta medida que mejora las condiciones laborales de las más de 6.500 personas que pertenecen a este colectivo.

El sindicato ha destacado su trabajo "ingente" en pro de sacar adelante la ley 4/2024 que regula las condiciones básicas de este cuerpo: "Su publicación implicaba el desarrollo de numerosas cuestiones de gran calado como lo es la aplicación de los coeficientes reductores".

"Si bien, este es uno de los últimos pasos en esta materia, la cual implica todavía que las administraciones afectadas implementen la norma a la mayor celeridad y faciliten el acceso a este beneficio laboral a toda aquella persona que se encuentre en condiciones de acogerse", ha precisado.

Por otro lado, el sindicato ha avisado de que "la Seguridad Social ha de lanzar cuanto antes los modelos de certificaciones que deberán ser usados de cara a poder agilizar este proceso".

CCOO recuerda que esta es una cuestión "muy importante" para los agentes forestales y medioambientales, pero recalca que "la norma básica regula otras materias que han de ir desarrollándose tanto a nivel estatal como autonómico".

Entre esas cuestiones, destaca la inclusión directa y con un peso específico dentro de la nueva LECRIM; la implementación del uso de los dispositivos luminosos V1 y V2 en vehículos oficiales; el desarrollo de planes de igualdad específicos; la mejora en la formación; el desarrollo de normativa específica en prevención de riesgos laborales; y la inclusión plena del colectivo en las emergencias de protección civil en el medio natural.

Por otro lado, el sindicato advierte de que hechos como la externalización de la investigación de causas en incendios forestales "toman el camino contrario" al espíritu de la ley 4/2024, y por eso se opone a contratos como el que se ha ejecutado por parte de la Junta de Extremadura en este aspecto. "Brigadas de investigación de causas de incendios forestales formadas por personal funcionario con una especialización, sí son el camino a seguir", defiende.

Por último, CCOO ha dado la enhorabuena a todas y todos aquellos agentes forestales y medioambientales que en próximas fechas podrán acogerse a esta jubilación anticipada, agradeciendo el trabajo prestado y deseando suerte en su nueva etapa.