El Gobierno aprueba la declaración de zona catastrófica por las borrascas para 13 CCAA

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Declaración de Zona Afectada Gravemente por Emergencias de Protección Civil, lo que anteriormente se conocía como 'zona catastrófica', a los territorios que padecieron emergencias de protección civil entre el 10 de febrero y el 30 de marzo de 2026, cuando se tomó un total de 42 episodios catastróficos.

"Nos referimos, por ejemplo, a los efectos de las borrascas Nils y Therese o al incendio forestal de la pasada semana en Sierra Espuña (Murcia), que calcinó más de 400 hectáreas", ha señalado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En concreto, se incluyen zonas de Asturias, de Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Extremadura, Galicia, Baleares, Canarias, La Rioja, Murcia y País Vasco. Entre el 10 de febrero y el 30 de marzo de 2026 estas CCAA comunicaron al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias múltiples activaciones de planes autonómicos de protección civil por las borrascas 'Nils' y 'Therese'.

Asimismo, informaron sobre otras emergencias que también motivaron la activación de los planes, como incendios en instalaciones industriales, accidentes en el transporte de mercancías peligrosas, incidentes en instalaciones industriales y episodios de contaminación.

Entre los 42 episodios figuran dos en las provincias de Burgos y León comunicados al CENEM con posterioridad al 10 de febrero, pero que corresponden a un periodo precedente. El Gobierno considera procedente su inclusión en esta declaración para "garantizar la adecuada cobertura de los territorios afectados en fase de recuperación de la emergencia, dado que cumplen con los criterios pertinentes".

Interior ha explicado que esta medida activa ayudas destinadas a paliar daños personales y materiales en viviendas y enseres; daños en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; en bienes de las corporaciones locales; y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para hacer frente a la emergencia.

Asimismo, habilita a otros departamentos ministeriales para aprobar y ejecutar otras ayudas, así como para declarar zonas de actuación especial todas las incluidas en el acuerdo del Consejo de Ministros, todo ello en sus ámbitos competenciales.

Entre las ayudas de otros Departamentos, menciona posibles beneficios fiscales en el marco del Ministerio de Hacienda como la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. "Como es habitual, estas ayudas estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas", ha indicado.

Por su parte, indica que los de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán impulsar medidas laborales como bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social; mientras que el de Política Territorial y Memoria Democrática podrá gestionar ayudas a las corporaciones locales, por un importe de hasta el 50%, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales dañados.

Asimismo, el de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá conceder subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura. Al margen de esto, Interior ha señalado que estudiará aprobar una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico en trámites como duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados y por expedición del DNI.