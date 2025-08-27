El Gobierno aprueba un decreto para homegeneizar planes de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto por el que se aprueban las directrices y criterios comunes de los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 43/2003, de montes, tras la modificación que experimentó con la aprobación del Real Decreto-ley 15/2022.

El Real Decreto-ley 15/2022 detalló el contenido mínimo de los planes autonómicos anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.

La norma aprobada este martes establece directrices que permitirán la homogenización de los planes autonómicos al equiparar los criterios técnicos que apliquen.

Entre estas directrices, para el análisis socioeconómico se trabajará con los datos del año más reciente y se contextualizará con causalidad decenal; para el análisis de riesgo y zonificación se tomará como referencia la interfaz urbana forestal del RD 893/2013, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales; y para medios y recursos se tendrá que detallar las infraestructuras existentes o de nueva creación que tienen servidumbre para su utilización por los servicios, la red de comunicaciones, además de medios para prevención y extinción, etc.