MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes iniciar los trámites para blindar el derecho al aborto en la Constitución, para "evitar retrocesos" ante la "ola reaccionaria", según ha avanzado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha precisado que "no es una reforma sencilla.

"Es un día en el que damos un paso a la garantía y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Por primera vez las mujeres tienen reconocida la libertad en esta propuesta, libertad sobre su propio cuerpo, libertad sobre su proyecto de vida", ha asegurado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha presentado la propuesta.

En cuanto al texto acordado, este contempla un cuarto apartado en el artículo 43 de la Carta Magna, que quedaría así: "Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres".

Redondo ha explicado que la modificación de la Carta Magna que quieren llevar a cabo es una reforma agravada que requiere mayorías cualificadas, en concreto, de las tres quintas partes del Congreso y de las tres quintas partes del Senado. "Si no hubiera acuerdo, iríamos a una comisión paritaria, Congreso y Senado, que propondría un nuevo texto", ha avanzado.

"Creo que es una iniciativa importante, sobre todo en este momento histórico, en el que la ola reaccionaria nos está llevando a una retroacción de los derechos y a un retroceso importante, a un recorte de sus derechos, que el presidente del Gobierno dijo que no íbamos a tolerar y, por lo tanto, consideramos que hay que tomar todas las medidas para evitar que esos retrocesos se produzcan en el presente y en un futuro", ha subrayado la ministra.