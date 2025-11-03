El Gobierno ha aumentado "en 100 millones de euros" el presupuesto en prevención de incendios para 2024-2026

Archivo - Un helicóptero recoge agua para ayudar con las labores de extinción del incendio, a 26 de agosto de 2025, en Aguas Mestas, Lugo, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno afirma que ha incrementado la dotación presupuestaria del servicio de prevención y preparación de incendios "con más de 100 millones de euros para el periodo 2024-2026". De hecho, recibe el 45,5% del todo el presupuesto que el Ejecutivo destina al dispositivo de incendios.

Así se ha expresado en una respuesta por escrito en el Congreso de los Diputados, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que existe una relación entre la despoblación y un aumento del riesgo de incendios forestales, pero que "no se trata de un vínculo exclusivo". "Las olas de incendios son consecuencia de una combinación de factores estructurales, territoriales y climáticos", ha puntualizado.

Al margen de ello, ha recordado que ha ampliado los medios operativos durante todo el año conforme al Real Decreto de 2022 por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales. Entre estas medidas, ha destacado la creación de nuevos Equipos de Prevención Integral (EPRIF) y Brigadas de Labores Preventivas (BLP), con ampliación de su actividad anual.

Asimismo, ha destacado cómo ha impulsado el refuerzo de medios aéreos y terrestres operativos, algunos, los doce meses del año; así como la continuidad en los trabajos de selvicultura preventiva, eliminación de restos forestales, mantenimiento de cortafuegos y realización de quemas prescritas.

A su vez, ha mencionado cómo ha puesto en marcha programas de coordinación y formación con las comunidades autónomas a través del Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF) y el Programa Nacional de Preparación en Incendios Forestales. "Además, en las zonas afectadas por el reto demográfico estas actuaciones se complementan con medidas de desarrollo rural, impulso a la bioeconomía forestal y fomento del empleo verde", ha enfatizado.

Tal y como ha señalado el Gobierno, estas actuaciones se enmarcan en la Estrategia Forestal Española 2050 y en el Plan Forestal Español 2022-2032, que establecen como prioridad la recuperación de una gestión forestal activa, preventiva y adaptativa, especialmente en los territorios más afectados por el abandono rural.

De esta manera ha respondido a la pregunta registrada en la Cámara Baja por el diputado del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Jorge Pueyo Sanz, que había registrado una pregunta por escrito en la Cámara Baja inquiriendo sobre si el Ejecutivo entiende que existe una relación entre la ola de incendios de este verano y la despoblación y, en consecuencia, qué medidas va a adoptar en materia de prevención, gestión forestal y del territorio en las áreas amenazadas por el reto demográfico.