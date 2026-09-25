El Gobierno crea un distintivo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que participaron en la visita del Papa a España

Archivo - Un policía camina ante una pancarta con el lema 'El Papa' en los exteriores de la sede de la Nunciatura Apostólica, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha creado un distintivo honorífico de participación en el Plan Especial de Seguridad de la visita del Papa León XIV a España en 2026 para "destacar la profesionalidad, dedicación y eficacia demostradas por todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tan histórica visita".

El distintivo, que no incluye ningún reconocimiento económico, se dirige a aquellos agentes que participaron "de forma directa y relevante" en la planificación, coordinación y ejecución del Plan Especial de Seguridad de la visita del Papa León XIV a España, según se desprende de una Orden del Ministerio del Interior, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El texto, consultado por Europa Press, establece que se concederá a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos e Seguridad del Estado, de los Mossos d'Esquadra y del Cuerpo General de la Policía Canaria que hayan tenido una participación directa y relevante, así como a los miembros de los cuerpos de las Policías Locales de Madrid, Barcelona, Monistrol de Montserrat, Sant Esteve Sesrovires, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Mogán, y a cualquier otro cuerpo de policía local o municipal cuya participación haya sido relevante para la ejecución del plan.

Las direcciones generales de la Policía, de la Guardia Civil, los órganos directivos de las Policías Autonómicas y de las distintas Policías Locales que intervinieron, una vez comprobados y certificados los requisitos de participación referidos en el artículo anterior, deberán remitir, en el plazo de tres meses, a la Secretaría de Estado de Seguridad un listado centralizado de las personas que, a su juicio, cumplen con los requisitos para la concesión del referido distintivo honorífico.

El distintivo estará constituido por un escudo cuadrilongo con la bandera de España y la del Vaticano. El lugar de colocación sobre el uniforme y sus condiciones de uso serán las que correspondan a los distintivos de la misma naturaleza, dentro de la reglamentación sobre uniformidad o empleo de distintivos propia de cada Cuerpo, organismo o entidad.