El Gobierno envía al Congreso la ley para bajar ratios en Edudación y fijar un tope de horas docentes

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta el proyecto de Ley que establece con carácter general un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria (frente a los 25 actuales) y de 25 en ESO (frente a los 30 actuales). En cuanto al profesorado, el documento contempla un máximo de 23 horas lectivas en Infantil, Primaria y Educación Especial y de 18 en ESO, Bachillerato y FP.

"Dijimos que esta iba a ser la legislatura del profesorado y hoy verán que lo estamos cumpliendo. Si mejoramos las condiciones de nuestros docentes, mejoramos la educación de nuestro país, y eso significa mejorar las oportunidades de nuestros niños, niñas y jóvenes", ha señalado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

Este proyecto de Ley modifica la Ley para establecer una reducción del número máximo de alumnos por aula y una regulación básica y homogénea de la jornada lectiva del profesorado no universitario. Con ello, el Ministerio busca "corregir las desigualdades detectadas entre autonomías y mejorar las condiciones de trabajo del profesorado, así como conseguir una atención más individualizada".

La norma indica que, de manera excepcional y por necesidades de organización, el profesorado podrá alcanzarse un máximo de 20 horas, compensadas con dos horas complementarias por cada periodo lectivo adicional. A su vez, también incluye que, en los centros sostenidos con fondos públicos, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) computará como dos plazas.

TOLÓN CONFÍA EN QUE LAS CORTES "SABRÁN ESTAR A LA ALTURA"

El próximo paso es la remisión del documento al Congreso para su tramitación parlamentaria. Al respecto, Tolón ha expresado su confianza en que las Cortes Generales "sabrán estar a la altura porque estamos hablando de Educación, que es un gran asunto de Estado". Desde la entrada en vigor de la ley, estas medidas se implementarán de forma progresiva con el objetivo de que estén plenamente en marcha en el curso 2031-32.

La ministra ha destacado que el hecho de que cada docente tenga menos estudiantes que atender, o que comparta la atención a esos alumnos con otro profesor o profesora, "mejorará sin duda la calidad de la docencia y el tiempo con el que se cuenta para trabajar con cada estudiante". "Es una apuesta por dar más tiempo al profesorado para preparar mejor sus clases, para atender a su alumnado y para desarrollar su trabajo en condiciones dignas", ha añadido.

Además, ha incidido en que el proyecto aprobado "tiene también un componente claro de justicia" ya que viene a "revertir los recortes de 2012 que afectaron de lleno a la educación pública".

Asimismo, ha subrayado que la futura norma es "fruto del acuerdo y el diálogo con la comunidad educativa, por lo que cuenta con un amplio consenso entre el profesorado y el conjunto de la comunidad educativa, pasando por el Consejo Escolar del Estado, que dictaminó favorablemente el documento". "No es una decisión unilateral, es un avance compartido", ha señalado.

Por su parte, desde Educación se ha destacado que este proyecto de Ley "refuerza la equidad, la inclusión educativa y el bienestar docente y garantiza la cohesión del sistema educativo desde el respeto al ámbito competencial de las comunidades autónomas (CCAA)".

En este sentido, el Ministerio ha recordado que hizo la recomendación a las CCAA respecto a las ratios en 2019, pero que "no todas lo adoptaron". "Por eso ahora con este proyecto de Ley se fija una regulación máxima legal de horas para garantizar homogeneidad en todo el territorio nacional", ha señalado.

Al margen de esta norma, Tolón ha avanzado que Educación está trabajando para mejorar la calidad de la enseñanza y las condiciones del profesorado en materia de competencias profesionales docentes, sistemas selectivos e ingreso en la función pública docente, formación permanente del profesorado, y en la reducción de la carga burocrática mediante la puesta en marcha de una IA soberana, entre otras medidas.

"Nuestros docentes no son solo una pieza más del sistema, son su columna vertebral, quienes sostienen cada día el presente y el futuro de nuestro país", ha sostenido la ministra.

Por otro lado, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha señalado este martes que iniciará antes del verano los trabajos para revisar las ratios de los centros docentes que imparten el primer ciclo de la educación infantil de 0-3 años. Los sindicatos CC.OO y CGT han convocado huelga nacional en este ámbito el próximo 7 de mayo.