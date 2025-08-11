El Gobierno impugna la moción contra ritos musulmanes en instalaciones deportivas de Jumilla (Murcia)

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a 6 de agosto de 2025, en Gijón, Asturias (España). - Jorge Peteiro - Europa Press

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule la moción que insta al Gobierno local a prohibir en sus instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las mismas, al considerar que atenta contra la libertad religiosa.

Así lo han confirmado este lunes a Europa Press fuentes del Ejecutivo, tras la polémica medida impulsada por PP y Vox en el consistorio murciano.