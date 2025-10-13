El Gobierno no ha recibido quejas formales de "sobrebloqueo" por el fenómeno 'LaLigaGate' y anima a afectados a recurrir

Archivo - Cámara de televisión - Matthieu Mirville / Dppi / Afp7 / Europa Press

Defiende que las decisiones judiciales "se apliquen con criterios de precisión y respeto a los derechos fundamentales"

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha asegurado que el Ministerio de Cultura "no ha recibido hasta la fecha comunicaciones o quejas formales que acrediten casos concretos de sobrebloqueo" por culpa del fenómeno conocido como 'LaLigaGate' y ha animado a los afectados a recurrir por la vía judicial si consideran que vulneran sus derechos.

Así lo ha manifestado el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, al ser preguntado por ERC en el Congreso de los Diputados por las consecuencias de las órdenes de bloqueo de LaLiga y Movistar+ contra páginas web que retransmiten partidos de fútbol ilegalmente.

ERC advierte de que esta autorización "está bloqueando portales web y aplicaciones que no guardan conexión alguna con la piratería ni con las retransmisiones deportivas". "Esta actuación claramente desproporcionada y altamente lesiva para derechos e intereses legítimos de terceros se ha convertido en un fenómeno conocido como 'LaLigaGate'", señala.

El Gobierno comparte la importancia de que cualquier medida restrictiva adoptada en el entorno digital "respete los principios de proporcionalidad, necesidad y adecuación".

En este caso, asegura se trata de decisiones judiciales dictadas en procesos entre particulares en los que la Administración "no ha sido parte y cuya ejecución corresponde exclusivamente al Poder Judicial, conforme al artículo 117 de la Constitución Española".

No obstante, el Gobierno destaca que permanece atento al debate público generado en torno a estas decisiones y recuerda que cualquier parte afectada puede recurrirlas por la vía judicial si considera que vulneran sus derechos.

En cualquier caso, insiste en que sigue con atención la evolución de esta situación y anima a las personas o entidades potencialmente afectadas a trasladar sus casos por las vías previstas, a fin de poder conocer su alcance y, en su caso, facilitar el ejercicio de sus derechos.

El Ejecutivo tampoco dispone de información cuantitativa sobre los posibles daños derivados de lo que se ha denominado 'LaLigaGate', al no haberse notificado oficialmente a la Administración. Con todo, el Gobierno considera importante que, en caso de existir perjuicios, se utilicen los mecanismos judiciales pertinentes para su valoración y reparación.

Asimismo, recuerda que la reparación de posibles daños derivados de la ejecución de sentencias corresponde al ámbito judicial. No obstante, el Gobierno considera legítima la preocupación por la existencia de vías ágiles y eficaces para ello, y añade que el ordenamiento jurídico ya prevé procedimientos específicos de reclamación por daños y perjuicios.

También señala que las medidas de bloqueo "no son decididas por entidades privadas, sino por órganos judiciales independientes": "Las empresas simplemente ejecutan lo ordenado en las resoluciones". En este sentido, afirma que el control público sobre estos procesos "está plenamente garantizado a través de la supervisión judicial".

Para el Gobierno, el derecho fundamental de acceso a la información "debe ser plenamente respetado". Así, hace hincapié en que si alguna entidad considera que ha resultado vulnerado por la ejecución de estas medidas, "puede acudir a la vía judicial para solicitar tutela de sus derechos".

En este punto, recalca que seguirá con atención estos casos y reitera la importancia de "un equilibrio adecuado entre la protección de la propiedad intelectual y las libertades fundamentales".

El Ejecutivo defiende que "la mejor garantía para evitar casos similares en el futuro es que las decisiones judiciales se apliquen con criterios de precisión y respeto a los derechos fundamentales".

En este sentido, el Gobierno anima a cualquier persona o entidad afectada a ejercer sus derechos por las vías legales y seguirá con atención la evolución de la situación para valorar posibles medidas en el marco de sus competencias.