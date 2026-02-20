El Gobierno pide a las CC.AA actualizar los datos del censo de lobo tras los incendios de 2025 y los planes de gestión

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha pedido una actualización de los datos del censo de lobos a las comunidades autónomas (CCAA) tras la oleada de incendios de agosto de 2025 y de las extracciones llevadas a cabo a nivel autonómico en los últimos meses. Por el momento no ha tenido respuesta, pero ha informado a la Comisaria de la UE de Medio Ambiente Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, de que "pronto" le enviarán una carta informándole "de todo este contexto y toda esta situación".

"Un informe sexenal tiene que tener el máximo rigor científico. (...) Los incendios del pasado verano afectaron a CCAA que son loberas y por lo tanto tuvieron impacto en la especie. También hablamos de las extracciones que hemos visto en los pasados meses y a esto se le suma a que hemos comentado con las autonomías: la información tiene que obedecer a los criterios científicos, los criterios que también han sido avalados por la propia Comisión Europea y no es el caso en muchas de estas CCAA", ha señalado la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen.

Así se ha expresado ante los periodistas durante una visita al Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM, en Segovia, Castilla y León), junto a Jessika Roswall y al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Este jueves, Roswall señaló en el Congreso de los Diputados que la Comisión "mantiene un diálogo" con el Gobierno en relación al envío a Bruselas del informe sexenal del lobo, algo que debía hacer antes del 31 de diciembre y por lo que se abrió un expediente de sanción contra el país a finales de enero.