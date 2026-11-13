El Gobierno subvenciona con 1,2 millones de euros a evangélicos, judíos y musulmanes

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno destinará 1,2 millones de euros a subvencionar a las confesiones religiosas evangélica, judía y musulmana con acuerdos de cooperación con el Estado. Así lo establece el Real Decreto 977/2026, de 11 de noviembre, publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que regula la concesión directa de estas ayudas a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia, adscrita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La dotación se distribuirá entre la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), que podrá recibir un máximo de 540.000 euros; la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), con hasta 216.000 euros, y la Comisión Islámica de España (CIE), que podrá obtener un máximo de 444.000 euros.

El objetivo de estas subvenciones es financiar actuaciones destinadas a promover las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo del derecho a la libertad religiosa, así como garantizar el cumplimiento de las funciones que estas federaciones tienen atribuidas en virtud de los acuerdos de cooperación suscritos con el Estado y aprobados por las leyes de 1992.

Entre las actividades que podrán recibir financiación figuran las tareas de representación e interlocución con las administraciones públicas, la emisión de certificaciones para ministros de culto y su formación, las funciones relacionadas con los profesores de religión y la prestación de asistencia religiosa en centros penitenciarios, hospitalarios y asistenciales públicos, así como en las Fuerzas Armadas.

También podrán financiarse el asesoramiento jurídico, la elaboración de informes, el apoyo a actividades de visibilización e inclusión social, la atención a las comunidades religiosas distribuidas por España y las labores de coordinación y asesoramiento de las entidades pertenecientes a cada confesión. Asimismo, se contemplan actividades de información, comunicación, sensibilización y divulgación dirigidas a impulsar el diálogo entre las confesiones y su acercamiento a la sociedad.

Las ayudas podrán cubrir gastos de personal, funcionamiento y mantenimiento de las entidades, organización de reuniones, jornadas, cursos y congresos, producción de publicaciones, servicios profesionales, dietas y desplazamientos en territorio nacional, así como determinados gastos de inversión y alquileres. En cambio, el decreto excluye expresamente la financiación de las actividades relacionadas con el culto o la propagación de la fe de cada confesión, las ayudas directas o donaciones y los gastos de viajes internacionales, salvo autorización previa de la Fundación.