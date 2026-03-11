El Gobierno usará la Ley del menor en Internet para ajustar penas por "manipular algoritmos" desde las plataformas

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios de comunicación tras reunirse con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario socialista pretende "ajustar" los tipos penales por delitos como la manipulación de algoritmos en la fase de enmiendas del proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en entornos digitales que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados.

"Es en el entorno de esa ley, en la fase de enmiendas y posteriormente la fase de ponencia, donde queremos ajustar los tipos penales necesarios para perseguir tanto la manipulación del algoritmo como, en general, cualquier delito que afecte a los menores en los entornos digitales", ha argumentado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una rueda de prensa en el Ministerio.

Bolaños ha reconocido que las redes sociales "van muy por delante a la realidad normativa de un país", pero ha expresado el deseo del Gobierno de "ser pionero" en regular este tipo de delitos ante comportamientos que "han de tener claramente un reproche penal".

En este sentido, Bolaños ha recordado la petición realizada a la Fiscalía para que investigue "lo que está sucediendo con comportamientos absolutamente inaceptables de las grandes tecnológicas", en alusión a la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA.

El ministro de Presidencia se ha referido, asimismo, al anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de poner en marcha la herramienta 'Hodio', una plataforma que permitirá medir la presencia, evolución y el impacto de los discursos de odio en las plataformas digitales.

"Resulta bastante evidente que hay unos discursos de odio muy profundos, muy lacerantes, muy disolventes de la convivencia en nuestro país y es una prioridad del gobierno acabar con ellos", ha justificado Bolaños.