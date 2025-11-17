Los gobiernos creen que el Acuerdo de París ha ayudado a convertir el cambio climático en prioridad nacional, según OCDE

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) - La mayoría de los representantes políticos gubernamentales entrevistados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) creen que el Acuerdo de París ha ayudado a convertir la mitigación del cambio climático en una prioridad nacional, algo que prevén que se mantenga hasta 2040.

En total, más del 80% de 250 representantes de más de 60 países consideran que la mitigación del cambio climático es una prioridad de política nacional en la actualidad, mientras que el porcentaje de otros expertos en cambio climático que opinan al respecto es del 60%. Esta creencia disminuye a menos del 50% en ausencia del Acuerdo de París.

Esta es una de las conclusiones a la que llega el informe 'El Acuerdo de París a los diez años: Opiniones de expertos sobre los avances y los retos de la mitigación del cambio climático', publicado por la OCDE este lunes mientras se desarrolla la segunda semana de la Cumbre del Clima (COP30) en Belém (Brasil).

A lo largo del texto, el organismo detalla que el 45% de los responsables políticos y el 30% de los expertos no gubernamentales piensan que la barrera económica más importante en la transición hacia las cero emisiones netas es la limitada disponibilidad de fondos públicos.

Además, identifican las deficiencias en infraestructura, la aceptación pública de la política climática, la asequibilidad de las alternativas limpias y la adopción de tecnologías limpias por parte de las empresas como las mayores barreras nacionales para conseguir ese objetivo.

A juicio de seis de cada diez encuestados, el cambio necesario para cerrar la brecha entre los objetivos de emisiones y los niveles de emisiones se logrará con intervenciones políticas, principalmente instrumentos basados en el mercado. Por sí solos, estos representan el 25% del cambio esperado.

A su vez, el texto incide en que tanto los expertos como los responsables políticos priorizan la electrificación, la descarbonización de la energía y las mejoras en la eficiencia energética como estrategias para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.