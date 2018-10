González Sinde defiende la protección para el cine español y confía en las aportaciones del sector a la nueva Ley

Actualizado 22/08/2007 21:32:40 CET

La presidenta de la Academia de Cine comenzará a rodar en octubre la adaptación cinematográfica de 'Una palabra tuya'

La presidenta de la Academia del Cine, Ángeles González Sinde, abogó hoy en Santander porque en España se adopten unas "medidas equivalentes a las que se toman otros países europeos" para la protección del cine y, en este sentido, confió en que en la tramitación parlamentaria del proyecto de la Ley de Cine "se escuchen" las propuestas de los profesionales del sector, que "tendrán cosas que decir".

González Sinde aseguró que la Academia "no puede pronunciarse" ante la nueva ley porque representa a 1.200 profesionales y "a unos les parece muy bien y a otros que iba a ir más allá", según explicó en rueda de prensa en la que también intervino Joan Álvarez, director de la Fundación para la Investigación del Audiovisual de la UIMP, donde hoy intervendrá la cineasta en el 'Encuentro con directoras'.

Según González Sinde, los exhibidores "están en su derecho de pedir cosas que directamente les puedan ayudar" y, en este sentido, consideró oportuno reforzar la promoción y la publicidad cinematográfica, aunque criticó la "escasez de circuitos" de salas locales, así como que los cines "no ofrezcan ciertos productos".

A este respecto, recordó que la cuota de pantalla ante la que "protestaron" los exhibidores protege a todo el cine comunitario y no sólo al producido en España pero, según la directora, las salas "no sólo no quieren que se vea cine español" sino que tampoco quieren apostar por películas europeas de ningún país.

González Sinde, que señaló la tendencia en el descenso de espectadores de las salas, afirmó que "desde que Europa es más grande y somos más, vemos menos cine europeo" y que los españoles "antes íbamos más al cine". En este sentido, matizó que el "salón de casa" se está convirtiendo en lugar habitual para ver películas y, a su juicio, "se va a volver el canal más importante de reproducción".

Por otra parte, apuntó que quitar el doblaje a las películas extranjeras que se emiten en España "sería complicado" por la tradición que tiene este sistema, aunque señaló que un pequeño porcentaje de cada entrada vendida para ver una película foránea se destina a un fondo con el que luego se financian películas europeas.

Según González Sinde, implantar subtítulos en las películas americanas no es viable porque la industria del cine estadounidense "está blindada" y, cuando se intentó durante el mandato de Pilar Miró al frente de la Academia de Cine, hubo problemas con el embajador estadounidense en España que amenazó con boicotear la importación de ciertos productos españoles.

NUEVA PELÍCULA.

Por otro lado, y sobre sus próximos proyectos, González Sinde explicó que el próximo 15 de octubre comenzará a rodar una adaptación cinematográfica de la novela de Elvira Lindo 'Una palabra tuya', que estará protagonizado por Malena Alterio, Esperanza Pedreño y Antonio de la Torre y contará la historia de unos treintañeros que "parecen varados en el tiempo", todo ello en un tono en principio de humor pero que se vuelve dramático después y finalmente acaba en tragedia.

González Sinde afirmó no ser muy partidaria de las adaptaciones y señaló que, además, adaptar "es un trabajo mucho más difícil que crear de un guión", debido a la necesidad de acoplarse a la historia sin variaciones, la complejidad del lenguaje literario y la limitación de noventa minutos para contar toda una novela.

La directora afirmó que el cine español "necesita volver a los géneros" aunque eso es "caro", e indicó que la cinematografía nacional no es un "club cerrado" y, por lo tanto, cualquiera que se lo proponga puede llegar a hacer una películas.

En este sentido, Joan Álvarez opinó al respecto que el cine español está "muy apegado a la realidad" y, de hecho, hay pocas películas "de género" y muchas en las que predomina una "exasperación de la realidad" producida, a su juicio, por los 'realities show' televisivos.