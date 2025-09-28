Google Discover: cómo configurar esta herramienta para seguir las noticias de Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Google Discover es la herramienta de Google que ofrece a cada usuario del buscador un 'feed' de noticias y contenidos adaptados a sus intereses. Se lanzó en España en 2018 como evolución de Google Feed y Google Now, primero en dispositivos Android y, más tarde, en la aplicación oficial de la compañía para iOS.

Desde entonces, su presencia ha ido creciendo hasta convertirse en una de las principales vías de acceso a la información desde el móvil. Con solo deslizar la pantalla a la derecha, los lectores encuentran un flujo continuo de artículos, vídeos y publicaciones sociales seleccionados en función de sus hábitos de navegación y preferencias.

En septiembre de 2025, la compañía ha introducido una actualización significativa: la posibilidad de seguir directamente a medios de comunicación desde Discover, de forma que sus publicaciones aparezcan con mayor frecuencia y prioridad en el 'feed'. Con esta novedad, los usuarios disponen de un mayor control sobre las fuentes que desean ver en primer plano dentro de la aplicación.

CÓMO SEGUIR A EUROPA PRESS EN GOOGLE DISCOVER

Configurar la herramienta para seguir a Europa Press es sencillo: basta con iniciar sesión con una cuenta de Google, entrar en este enlace desde el móvil, y pulsar el botón "+ Seguir en Google". A partir de ese momento, nuestras noticias tendrán más visibilidad dentro del 'feed' personalizado de Discover.

https://profile.google.com/cp/CgovbS8wZzU3bTR5?pf=0

Además, los usuarios pueden mejorar su experiencia ajustando el contenido que reciben. Cada tarjeta incluye en la parte inferior derecha un menú de tres puntos (junto a los iconos de "Me gusta" y "Compartir"), desde donde es posible indicar si una información interesa, no interesa o si se desea ver menos contenido de ese tipo.