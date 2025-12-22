El 'Gordo' termina en 2 por primera vez en 35 años en un sorteo con predominio de números altos y el 7

Empleados de la administración situada en la calle Ricardo Ortiz, 8 celebran que han vendido parte del número 79432 correspondiente al ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Sorte - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha dejado este 22 de diciembre un primer premio, el 79.432, que termina en 2 por primera vez en 35 años, ya que desde 1990 ningún de los máximos premios ha acabado en esa cifra. No ha sido ni remolón ni madrugador al aparecer en la primera mitad de un sorteo que ha durado más de cuatro horas; con bastantes números altos premiados y predominio del 7 en los agraciados con los premios mayores.

De este modo, el reintegro del 'Gordo' ha sido el 2, una de las menos frecuentes, al haber aparecido en 13 ocasiones. Por detrás, solo está el 1, con ocho veces. Nunca ha terminado el número del primer premio en 42.

Un año más, las tablas del Teatro Real de Madrid eran el escenario en el que los niños de la Residencia Internado de San Ildefonso Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores han cantado el número 79.432, agraciado con el premio más esperado, el 'Gordo', que ha salido a las 10.44 horas en el cuarto alambre de la cuarta tabla.

Entre miradas cómplices y sonrisas, Alba Yadira e Italy Andrea se han dirigido a la mesa de presidencia para mostrar las bolas agraciadas y han recibido un fuerte aplauso del público por cantar el premio grande de este año que se ha ido para La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón, en León, y a la administración 246 de la calle Ricardo Ortiz de Madrid.

Como el año anterior, el de 2025 ha sido un sorteo con predominio de números altos, entre ellos, el sexto quinto (94.373), el tercer premio (90.693), el propio 'Gordo' (79.432) o el tercer quinto (77.715). De hecho, el número más bajo con uno de los premios mayores ha sido el 18.669, dotado con el último de los ocho quintos.

Especial protagonismo ha cobrado este año el 7, que ha estado presente en el 'Gordo' (72.480), en el segundo premio (70.048), en el primer cuarto (78.477) y en varios de los quintos (77.715, 94.273 y 41.716). Aunque con menos presencia, el 6 también ha sondado en este sorteo con números como el 60.649 o el 61.366, que han recibido dos quintos.

El sorteo de Navidad 2025, que ha durado más de cuatro horas, ha ido repartiendo premios mayores desde el principio hasta el final. El primero en salir a las 9.21 horas, trece minutos después de comenzar, ha sido el número 70.048, agraciado con el segundo premio y dotado con 1.250.000 euros a la serie.

Por su parte, los más remolones de los premios mayores han sido los dos últimos quintos: Las niñas de la Residencia Internado de San Ildefonso Fidelia Sañaba y Camila Isabella Cartagena han cantado el séptimo de los ocho quintos premios a las 13.25 horas, yendo a parar al 41.716, y solo dos minutos después el octavo quinto que ha sido el también el más bajito, el 18.669.