El Gran Wyoming se jubila y Gonzo le sustituirá al frente de 'El Intermedio' de laSexta

Archivo - El presentador El Gran Wyoming durante la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el programa ‘El Intermedio’ de la Sexta, a 14 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gran Wyoming se jubilará y Gonzo le sustituirá al frente de 'El Intermedio' de laSexta, según ha adelantado 'El País' y ha confirmado Europa Press en fuentes de la cadena.

De esta forma, José Miguel Monzón dejará su cita con los espectadores de laSexta, a quienes acompaña de lunes a jueves a las 21.30 horas desde hace más de dos décadas.

Las fuentes consultadas por Europa Press han indicado que será el actual presentador de 'Salvados', Fernando González González, más conocido como Gonzo, quien se ponga al frente de 'El Intermedio' tras la marcha de El Gran Wyoming.

A partir de enero y durante un tiempo aún por determinar, ambos co-presentarán el veterano y más longevo programa de laSexta hasta que Gonzo asuma la conducción del formato en solitario. Las fuentes de la cadena han señalado que, de momento, no se ha elegido el relevo de Gonzo al frente de 'Salvados'. Esta nueva situación a partir de enero vendrá con novedades dentro del programa.

La nueva temporada de 'El Intermedio' arrancó en laSexta el 7 de septiembre, con nuevas secciones y con Sandra Sabatés, Dani Mateo, Thais Villas, Andrea Ropero, Cristina Gallego e Isma Juárez.

El programa cuenta también con una lista de colaboradores habituales como Joaquín Reyes, Raúl Pérez, Guillermo Fesser, Inés Rodríguez o Mikel Herrán, entre otros a los que se ha unido este curso el músico Rodrigo Cuevas, que aporta su mirada transgresora del mundo rural.