Greenpeace celebra el abono único de transporte, pero pide que sea más barato y que se sumen todas las administraciones

Archivo - La nueva iniciativa de Greenpeace, T-lleva, pretende ayudar a articular un sistema integrado de transporte desde el punto de vista de las correspondencias, de la coordinación del servicio y del sistema tarifario. - GREENPEACE - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ha celebrado el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este lunes ha avanzado que, a partir de la segunda mitad de enero, entrará en funcionamiento un billete único para toda España por 60 euros al mes (30 euros para los jóvenes menores de 26 años). Sin embargo, ha puntualizado que considera que este precio es elevado y ha pedido al resto de administraciones que se semen a la propuesta.

"Para nosotras, un precio óptimo sería entre 30 y 50 euros para toda la ciudadanía y que incluya a todos los medios de transporte. Consideramos que por ahora el precio es elevado y tendremos que seguir viendo cómo evoluciona porque nuestro principal miedo es que no sea realmente atractivo para la ciudadanía", ha señalado en declaraciones a Europa Press la responsable de la campaña de Movilidad Sostenible de Greenpeace, Cristina Arjona.

Para la ONG, que lleva tiempo defendidendo el abono único de transporte, es "fundamental" que éste incluya todos los medios de transporte urbano e interurbano y que sea "asequible" para hacer que la vida de las personas sea más fácil para que "realmente resulte competitivo frente al uso del coche. Con él, quieren combatir la crisis climática.