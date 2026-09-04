Greenpeace celebra que España proponga impuestos a petroleras en la UE, pero pide acelerar el fin de estos combustibles

Greenpeace celebra que España proponga crear un Fondo para la Adaptación al Cambio Climático con impuestos a petroleras. - GREENPEACE

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ha celebrado que el Gobierno haya propuesto a la Unión Europea (UE) crear un Fondo para la Adaptación al Cambio Climático que debería estar dotado de nuevos recursos, entre ellos instrumentos de deuda europeos y un gravamen europeo para la Resiliencia Climática sobre los beneficios del sector del petróleo y el gas. Sin embargo, la ONG ha exigido acelerar el fin de los combustibles fósiles.

Así se ha expresado a raíz de la carta que ha enviado este viernes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, al comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra. Además, los ecologistas han valorado muy positivamente la propuesta de financiar las medidas de adaptación con tasas a las empresas de combustibles fósiles y a jets privados.

Asimismo, han reivindicado que se incida en la necesidad de enfrentar los riesgos climáticos con un enfoque preventivo y no únicamente reactivo. A su vez, han apoyado la propuesta de establecer objetivos vinculantes de adaptación a corto, medio y largo plazo. Sin embargo, Greenpeace ha hecho hincapié en que la propuesta española debe ir acompañada de otras demandas "clave".

Por ejemplo, "cerrar el grifo a los combustibles fósiles". En este sentido, la organización ha indicado que la respuesta ante la emergencia climática y a la guerra de Oriente Medio debe ir acompañada del fin inmediato de los subsidios públicos a las energías fósiles y de un calendario para el abandono de los combustibles fósiles para 2040.

"En España esto sería posible gracias a una reducción de la demanda de energía del 39% y a la cobertura al 100% de la demanda con energías renovables", ha destacado.

A su vez, ha instado a prohibir los jets privados y a poner en marcha tasas para los vuelos más contaminantes. Asimismo, ha pedido adoptar un modelo alimentario sostenible en la ecuación para reducir las emisiones a largo plazo y ha incidido en la necesidad de crear un Fondo Estatal de Contingencia Preventiva.

A España, los ecologistas le han pedido que impulse ante Bruselas la creación de un marco normativo europeo vinculante para la prevención y gestión integrada del riesgo, acompañado de una financiación estable, suficiente y orientada a la prevención y la resiliencia territorial.

Por último, han recalcado que todas las estrategias y medidas deben ir acompañadas de criterios de equidad y justicia que identifiquen y prioricen a los colectivos más vulnerables para poner fin a la desigualdad en los impactos del cambio climático.

El responsable de Incidencia Política de Greenpeace, Carlos García Paret, ha hecho hincapié en que durante este verano se ha visto con "indignación" cómo las corporaciones fósiles alcanzaban "récords" de beneficios en Europa y los ultrarricos "se paseaban de vacaciones con sus jets" mientras la ciudadanía "se moría de calor, sufría incendios, veía los ríos secarse y las cosechas perderse".

"Es hora de que los principales responsables de la destrucción del planeta paguen la factura (...) Hacer que los responsables paguen los costes que sufrimos toda la ciudadanía es aplicar el principio más básico de la justicia climática: quien contamina paga", ha recalcado.