Archivo - La guionista Gema R. Neira, el regidor Fernando Castelló o el mentor de apps de IA Pere Vila, Premios Talento 2025 - JUAN BARBOSA - Archivo

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual ha concedido los Premios Talento 2025 a la guionista y directora de desarrollo de Bambú Producciones, Gema R. Neira, al regidor Fernando Castelló o el doctor ingeniero en Telecomunicaciones al mentor de aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) Pere Vila, entre otros.

Así lo ha dado a conocer este viernes la institución cultural, que ha indicado que este año los galardones han recaído también en la directora de casting de Shine Iberia, Esther González; en el director de Producción de 7 y Acción, Jorge Ventosa; y en la representante de artistas Paloma Juanes.

Igualmente, en esta edición de los Premios Talento se ha reconocido la labor de la directora de Antena de Atresmedia, Lola Molina; el director de Fotografía Óscar Montesinos; la jefa de Contenidos de Castilla-La Mancha Media, Idoia Bilbao; el director general de RTVA, Juan de Dios Mellado; el fundador y presidente de CTV, Ghaleb Jaber; y la productora ejecutiva de Unicorn Content, Pilar Cerisuelo.

Los Premios Talento de la Academia son propuestos por los académicos y votados anualmente por la Junta Directiva. Para poder optar a este galardón, el candidato debe haber desempeñado su labor profesional detrás de las cámaras con brillantez y reconocimiento general.