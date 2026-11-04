Heladas en el interior y lluvias en Canarias y sudeste marcan esta semana y las precipitaciones se generalizan el lunes

Archivo - Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas, durante el paso de la borrasca Joseph. A 27 de enero del 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tiempo estable predominará durante los próximos días en amplias zonas de España, aunque el miércoles y el jueves todavía habrá precipitaciones localmente fuertes o incluso muy fuertes en puntos del sudeste peninsular, el área del Estrecho y Canarias, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

Las temperaturas nocturnas serán bajas, con heladas en amplias zonas del norte y centro peninsular que serán localmente intensas, pero que irán a menos a partir del sábado. De acuerdo con la predicción, es probable que de cara al fin de semana comiencen a influir en el tiempo de España borrascas atlánticas que traerían aire más templado y dejarían precipitaciones en el oeste peninsular, especialmente el domingo. En los días siguientes, estas lluvias se extenderían a otras zonas del territorio.

El extremo sur peninsular y el área mediterránea registrarán tiempo inestable este miércoles, con precipitaciones que serán localmente fuertes y persistentes en el entorno del Estrecho, Ceuta, la costa de Andalucía, los litorales de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana y Baleares. También podrá llover, aunque de forma más débil, en el este de Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña, con nevadas en las montañas por encima de 1.500 metros.

Mientras tanto, continuará el tiempo inestable de jornadas previas en Canarias, donde también podrá haber chubascos fuertes, según Del Campo. Todo ello tendrá lugar en una jornada en general fría, con máximas que bajarán en el sur y subirán en el norte. Serán inferiores a 15°C en muchos puntos del interior y superiores a 20°C solo en el área mediterránea y el valle del Guadalquivir. Sevilla alcanzará los 25°C.

El pronóstico recoge heladas al amanecer del jueves en buena parte del interior de la mitad norte peninsular, más intensas en zonas de montaña y de la meseta norte. Según el portavoz de AEMET, Burgos, León o Zamora registrarán mínimas de entre -3 y -4°C. En cambio, las máximas subirán y ya serán propias de la época del año.

Este día, la atmósfera tenderá a estabilizarse. Aun así, Del Campo ha especificado que todavía durante las primeras horas se podrán registrar lluvias fuertes en las mismas zonas que el miércoles, sobre todo en el sudeste peninsular, donde las precipitaciones podrían llegar a ser muy fuertes de madrugada.

Por la tarde, las lluvias se desplazarán al nordeste y podrán ser localmente fuertes en sus zonas costeras, así como en Baleares. Asimismo, nevará por encima de 1.800 m. Mientras tanto, en Canarias habrá lluvias, aunque ya más débiles, que caerán sobre todo en las islas más montañosas.

LLUVIAS A PARTIR DEL DOMINGO Y EL LUNES

El tiempo estable predominará en toda España el viernes. No obstante, el portavoz de AEMET ha avanzado que por la tarde habrá lluvias en Galicia y en zonas próximas de Asturias y del oeste de Castilla y León, así como en las islas Canarias más montañosas.

En esta jornada, las mínimas no experimentarán grandes cambios y seguirán siendo bajas, con heladas en el noroeste peninsular, que serán algo menos intensas que el día previo. Las máximas subirán, en general, y se situarán entre 15 y 18°C en el interior, mientras que superarán los 20°C en el área mediterránea y los valles del Guadiana y del Guadalquivir, donde se acercarán a 25°C.

De cara al sábado, el patrón atmosférico comenzará a cambiar. El tiempo en España empezará a estar condicionado por una profunda borrasca atlántica que favorecerá la llegada de vientos templados del sur. Con ello, las temperaturas nocturnas experimentarán una acusada subida y desaparecerán las heladas, salvo en zonas de alta montaña.

De hecho, en zonas del norte de la Península, el ascenso de las mínimas podrá ser de hasta 8°C con respecto al viernes. Por su parte, las máximas subirán en el sur, pero bajarán en el nordeste. Este día continuarán las precipitaciones en Galicia y zonas próximas. No se descarta que se extiendan por el Cantábrico y por Castilla y León, aunque hay incertidumbre al respecto.

Por último, el portavoz de AEMET ha señalado que esa borrasca atlántica se iría acercando más a la Península durante el domingo y el lunes, aunque todavía hay incertidumbre al respecto. Por el momento, ha indicado que podría dejar lluvias en el oeste peninsular el domingo y en la mayor parte del territorio el lunes, salvo en las áreas cantábrica y mediterránea.

Estas podrían ser fuertes y persistentes en zonas de Galicia, el norte de Extremadura, el sur de Castilla y León, el norte de la Comunidad de Madrid y Andalucía occidental, con acumulados importantes, sobre todo a partir del lunes. Las precipitaciones continuarían durante los días siguientes.