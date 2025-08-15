Heridos cuatro miembros de la UME en el incendio de Yeres (León)

Furgonetas y camiones de la UME, en tierra quemada tras un incendio en tierra quemada, a 13 de agosto de 2025, en Quintana y Congosto, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han resultado heridos en un incendio que afecta a la provincia de León, concretamente en la zona de Yeres, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en León.

Tres de ellos han resultado afectados con quemaduras de diversa consideración en distintas partes del cuerpo, mientras que el cuarto, sufre una luxación en el hombro, motivo por el que han sido trasladados al hospital de Ponferrada donde se encuentran ingresados, en observación y pendientes de la evolución del diagnóstico inicial.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 16.00 horas, cerca de Odollo, en la comarca leonesa de La Cabrera, donde los cuatro efectivos pertenecientes al BIEM I se encontraban realizando las tareas asignadas para la extinción del incendio.

Desde el Ejecutivo han destacado que más de 1.300 militares de la UME están trabajando en una docena de fuegos de elevada peligrosidad, donde, pese a la preparación y profesionalidad de los efectivos, "éstos no están exentos del riesgo inherente a una situación tan complicada como la que vive el país como consecuencia de la ola de incendios".