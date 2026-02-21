Hortaleza se concentra hoy para condenar el último asesinato machista en Madrid, cuya víctima era vecina del distrito

Hortaleza se concentra este sábado para condenar el último asesinato machista en Madrid - FRAVM

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Hortaleza se concentrarán este sábado, a las 17.30 horas, en el Parque Alfredo Kraus para condenar el asesinato último machista en Madrid, el primero en lo que va de 2026, cuya víctima era residente de este distrito de la capital.

Una mujer paraguaya de 37 años era asesinada este miércoles a manos de su expareja en su domicilio de la calle López de Hoyos. Tenía dos hijos y constaban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, de 34 años y la misma nacionalidad con una orden de alejamiento en vigor.

Según ha difundido la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) en un comunicado, la víctima participaba activamente en el Sindicato del Barrio, un colectivo vecinal de ayuda frente a problemas laborales y de vivienda que ha expresado su "dolor y pena por esta pérdida".

Desde el Sindicato del Barrio han asegurado que la víctima "es víctima de múltiples violencias, cuyo brazo ejecutor final ha sido la violencia machista", y han señalado también lo que consideran obstáculos estructurales que afrontaba en su día a día, en concreto, "los matones de desokupa" y la "violencia migratoria".