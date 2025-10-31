La IA, el reto migratorio y el papel de jueces y fiscales en los procesos penales, temas de EncuentroMadrid2025

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XXII edición de EncuentroMadrid se celebrará del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, en Madrid, y abordará temas como la Inteligencia Artificial (IA), el reto migratorio y el papel de jueces y fiscales en los procesos penales.

El encuentro --nacido en 2003 de la experiencia cristiana de personas vinculadas al movimiento católico de Comunión y Liberación-- se celebrará bajo el lema 'Ese encaje profundo de lo temporal en lo eterno'.

Según ha explicado la responsable de comunicación de EncuentroMadrid, María Serrano, se trata de una cita de Charles Péguy que pretende hacer reflexionar sobre "lo que está en el corazón del cristianismo y en los corazones de todas las personas".

Uno de los ponentes centrales será el asesor del Vaticano y miembro de la comisión de expertos de la ONU en Inteligencia Artificial y ética tecnológica, Paolo Benanti, que abordará el tema junto con otros ponentes y expertos, como la periodista y columnista de El Español Ana Zarzalejos.

Además, la exposición 'Manus operandi. El valor del trabajo manual en la era de la IA' mostrará en vivo el trabajo de maestros artesanos de oficios como la cantería, la carpintería y la vidriería para acentuar el valor del trabajo manual en el desarrollo histórico.

Los conflictos internacionales también estarán presentes de la mano del antiguo coordinador de la sede de Navalny en Chelyabinsk, Boris Zolotarevsky, y de la abogada y activista de derechos humanos Anastasia Burakova, quienes recordarán el legado del opositor ruso Aleksey Navaly, fallecido en una prisión ártica de máxima seguridad bajo custodia de Moscú.

Otros temas sobre los que se reflexionarán durante el encuentro son: el contexto europeo actual, la sustitución del juez por el fiscal en la investigación penal, el reto migratorio y los desafíos en el ámbito educativo.