La Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración para despertar las nuevas vocaciones

La Iglesia española celebra este domingo 8 de mayo la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas con el objetivo, entre otros, de "suscitar en todos los jóvenes la pregunta sobre su vocación".

Durante la presentación de esta campaña, en la que han participado el director nacional de OMP, José María Calderón, y el director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, Sergio Requena, han explicado que el lema elegido para esta edición es 'Deja tu huella, sé testigo'.

La iniciativa la difunden de manera conjunta la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Obras Misionales Pontificias Pontificias (OMP) y la Conferencia Española de Institutos Seculares (CEDIS) para, según han explicado, "dar voz a personas, que con su 'sí' al Señor en diversos caminos vocacionales han dejado huella en otros".

De hecho, en el acto, varios misioneros han contado su experiencia. Como la hermana Justina Banda, que pertenece a las Misioneras Hijas del Calvario. Es de Zimbabue, donde trabajan misioneros españoles desde 1950. La misionera estudió con ellos y ahora es profesora de matemáticas.

"El Espíritu Santo me removió este deseo y para decir que si esta gente que ha venido de lejos, que no conocemos, están aquí ayudando a nuestro pueblo, a mi también me gustaría ayudar", ha explicado en su intervención.

VOCACIÓN NACIDA EN LA JMJ DE MADRID

Por su parte, Manuel Jesús Madueño Moreno, de la Orden de Hermanos Menores (Franciscanos) de Córdoba ha explicado que su labora es dejar en la gente "la huella de Cristo" y que estas se "arriesguen" a "cumplir su sueño".

Mientras que Inmaculada Fernández, miembro del Instituto Secular Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote, ha hablado de su labor con los niños que, según ha apuntado, le han mostrado "un rostro de Dios que ama a los pequeño, los cuida y les da esperanza en medio de situaciones" en las que un adulto "se hundiría".

Además, Daniel Navarro, diácono de la diócesis de Getafe (Madrid), que actualmente colabora en la parroquia Virgen del Carmen de Móstoles, ha hablado del inicio de su vocación, a los 15 años, durante la visita del Papa Benedicto XVI a Madrid con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud. "Ahí me di cuenta de que se puede ser joven, normal, feliz y cristiano", ha apuntado.

La campaña impulsada por la Iglesia recoge otros testimonios de varias personas cuya vida ha estado marcada por la huella que les han dejado otros, como varios seminaristas ruandeses de etnias enfrentadas que fueron enviados por su obispo a estudiar juntos al seminario de Madrid, una Hija de Cristo Rey, que en clase "muestra a sus alumnos un Dios vivo que actúa en la vida cotidiana" o un matrimonio cristiano que adoptó a una niña que huía de la guerra desde África. Todos ellos se pueden ver en la web www.paraquiensoy.com.

Tal y como ha apuntado la Iglesia, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones se pretende "suscitar en todos los jóvenes la pregunta por su vocación", y que "la comunidad cristiana promueva las vocaciones cristianas con la oración y el acompañamiento"; mientras que con la Jornada de Vocaciones Nativas se busca "sostener las vocaciones de especial consagración que surgen en los territorios de Misión".

"Para que ninguna de ellas se quede frustrada por falta de recursos", explica la Iglesia, antes de apuntar que la oración "promueve la colaboración económica".

Según los datos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en el curso 2021-2022 hay en España 1.028 seminaristas mayores, la cifra más baja en 19 años, según el recuento realizado por Europa Press. Junto a ellos, hay 811 seminaristas menores. Además, el año pasado se ordenaron 125 sacerdotes diocesanos, y 19 seminaristas menores pasaron al seminario mayor.

35.507 MIEMBROS DE INSTITUTOS RELIGIOSOS, EL 76% MUJERES

Del mismo modo, y según los datos ofrecidos por CONFER (septiembre 2021), en España hay 35.507 miembros de institutos religiosos y sociedades de vida apostólica (el 76% mujeres). Estos pertenecen a 408 congregaciones. Entre ellos hay 639 junioras y 281 juniores. Aparte, en la actualidad hay en España 179 novicias y 65 novicios.

Seglares consagrados.

Además, apunta que los datos de CEDIS (enero 2022) determinan que el país hay en la actualidad 2.478 integrantes en los Institutos Seculares. De estos institutos, 26 son de fundación española, mientras que otros 14, fundados fuera de España, cuentan con miembros en el país. Su carisma es vivir en medio del mundo como cualquier seglar, pero plenamente consagrados a Cristo.