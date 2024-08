La Iglesia española busca más misioneros y mejor formados: "No podemos negar que el número, siendo alto, va menguando"

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias y Obras Misionales Pontificias (OMP) han programado una oferta académica para atraer a más jóvenes que quieran ser misioneros y para que estén mejor formados, ante la situación actual en la que "va menguando" el número de misioneros.

"No podemos negar que el número, siendo muy alto, va poco a poco menguando. Nuestros misioneros son mayores, regresan después de haber entregado la vida en la misión o se tienen que retirar, pero eso no impide que sigan surgiendo jóvenes con inquietud misionera. No llegan a suplir a los que se retiran o fallecen, pero no podemos dejar de dar gracias a Dios por esos jóvenes (religiosas, sacerdotes, laicos) que se ponen a disposición de la Iglesia para ser enviados a la misión", ha subrayado el director de Obras Misionales Pontificias (OMP), José María Calderón, en una entrevista concedida a Europa Press.

Según los últimos datos de OMP, actualmente hay 7.792 misioneros españoles enviados a alguna parte del mundo (en 135 países) y más de 3.000 están trabajando en la animación misionera en las diócesis de España.

En cuanto a los motivos por los que ha bajado el número de misioneros, Calderón lo achaca a varios factores como el envejecimiento de la población, el descenso de la natalidad y la secularización de la sociedad, "un factor también muy decisivo".

"La familia cristiana ya no es lo común, familias en las que se rece, se acuda a la Eucaristía, en las que se tenga una vida profunda de fe. Lógicamente en la familia que vive la fe, la oración en común, la alegría de los sacramentos tiene más facilidad de que surjan vocaciones a la vida consagrada, al ministerio sacerdotal o a la misión", ha explicado el director de OMP España.

Un tercer factor, según precisa, es "el estilo de vida" que "se está proponiendo desde los poderes económicos y sociales" como "el consumismo, la imagen, las ideologías" que, a su juicio, "están destruyendo no sólo los valores más profundos de la sociedad, sino también la misma forma de entender al hombre hoy".

En este contexto, la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias y OMP ha lanzado tres opciones de formación impartidas por la Universidad San Dámaso, en Madrid, que se podrán seguir de forma presencial y también online.

Por un lado, destaca el curso de evangelización misionera, dirigido a agentes de pastoral, así como jóvenes y adultos con deseos de participar en una experiencia misionera y solidaria. Por otro lado, han preparado un Diploma en Misionología, abierto "a todo fiel cristiano interesado en la misión", sin ningún requisito académico previo; y otra de las formaciones permitirá convertirse en Experto Universitario en Misionología.

Con esta oferta académica, según ha explicado Calderón, quieren garantizar una formación básica de la teología de la misión. "Muchas veces pensamos que la misión es un impulso del sentimiento, y, aunque es muy importante vivir y sentir lo que uno hace, es muy importante tener una formación seria, profunda, que nos ayude a todos a dar razón de nuestra esperanza, de nuestros valores, de nuestra vida cristiana", ha subrayado.

En este sentido, esperan que de estos cursos "salgan cristianos que se planteen la vocación misionera" aunque Calderón ha puntualizado que estas propuestas tienen un objetivo que va más allá y que tiene que ver con el llamamiento del Papa a que todos los bautizados sean "discípulos-misioneros" en cada uno de los lugares donde están.

"Si conseguimos hacer conscientes de la responsabilidad que tenemos de ser misioneros cada uno de nosotros, aunque no tengamos la vocación de salir de nuestro país para evangelizar en territorios lejanos, de ser misioneros en cada uno de los lugares donde estamos: en el trabajo, en la familia, en los lugares de ocio, entre nuestros amigos. ¡Sería un muy buen fruto de estos cursos! Queremos que surjan vocaciones a la misión, por su puesto, pero también queremos que los cristianos seamos cada vez más y mejores testigos de Cristo allí donde estemos", ha insistido.