La Iglesia polaca registra hasta 382 casos de menores víctimas de abusos sexuales por parte de clérigos desde 1990

Publicado 14/03/2019 18:39:30 CET

VARSOVIA, 14 Mar. (Reuters/EP) -

La Iglesia polaca ha registrado hasta 382 casos de menores víctimas de abusados sexuales por parte del clero en Polonia entre 1990 y 2018, de los cuales al menos 198 tenían menos de 15 años, según los datos de un informe presentado este jueves 14 de marzo por la conferencia episcopal de Polonia.

"Este es un tema especialmente doloroso y trágico, ya que está relacionado con personas consagradas, que se dedicaron a servir a la Iglesia, a otros seres humanos. Ellos tienen la confianza de la sociedad y esta confianza fue trágicamente violada", ha afirmado el arzobispo Marek Jedraszewski en una rueda de prensa.

En este contexto, el pasado año 2018 los obispos polacos pidieron perdón a las víctimas de abusos por parte de clérigos y comenzaron a recopilar datos para "identificar las causas de estos hechos y evaluar su escala".

Por su parte, el pasado mes de febrero, la organización benéfica 'Have No Fear' ('No tengan miedo'), que apoya a las víctimas de abuso, entregó su propio estudio al Papa en el que calculó que al menos 384 menores habían sido víctimas de abusos sexuales por parte del clero en Polonia. El informe se basaba en datos recopilados de los medios de comunicación desde mediados de la década de 1950.

Para esta organización, la imagen "real es probablemente mucho mayor" y ha pedido la creación de un panel para investigar la escala real del problema, asegurar el acceso a los documentos de la Iglesia sobre el abuso a menores, y despedir a los obispos responsables de encubrir los delitos sexuales.