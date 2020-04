Las iglesias evangélicas limitarán el culto al domingo y repartirán mascarillas durante la desescalada

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las iglesias evangélicas celebrarán el culto solo los domingos, repartirán mascarillas a los asistentes y pondrán señales en los bancos de los templos para mantener la distancia de seguridad, durante la desescalada en la lucha contra el coronavirus COVID-19.

Estas medidas se recogen en un protocolo de actuación propuesto por la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), de acuerdo con el plan de desescalada diseñado por el Gobierno, que permitirá abrir los lugares de culto, con un tercio del aforo en la fase 1 (previsiblemente el 11 de mayo) y con la mitad del aforo en la fase 2 (a finales de mes como pronto).

En estos casos, la recomendación de FEREDE es iniciar la reanudación de los cultos presenciales a partir del domingo 17 de mayo, y limitar la actividad presencial al culto dominical, es decir, a solo una reunión presencial a la semana. Para las personas de riesgo ante el COVID-19, recomiendan mantener la retransmisión del culto por medios telemáticos.

Aquellas iglesias que necesiten celebrar varios cultos dominicales presenciales, para dar cabida a todos los miembros sin superar el tercio del aforo, deberán respetar un intervalo de al menos 3 horas entre culto y culto, tiempo en el que tendrá que realizarse una limpieza a conciencia del lugar de culto, según las indicaciones de la Federación.

Unas personas encargadas realizarán un control del límite de aforo en la puerta, acomodarán a los fieles y les proveerán de mascarillas. También señalarán las sillas o bancos utilizables, facilitarán el desalojo escalonado del lugar de culto y deberán identificar los lugares y situaciones en las que puede aumentar el riesgo de contagio para disminuirlo (uso común del atril; distribución de la Cena del Señor; manipulación del dinero de las ofrendas en metálico).

FEREDE prevé que habrá muchas iglesias "que consideren que es mejor esperar un poco más, o que por su tamaño o situación no les compense o les resulte difícil reanudar los cultos con un tercio del aforo, garantizando las medidas de prevención de contagios exigidas o recomendadas".

No obstante, la Federación evangélica recuerda que la celebración de los cultos no está prohibida durante el estado de alarma, sino que se permite en los términos que indica el artículo 11 del Real Decreto de 14 de marzo, es decir, siempre que se organicen de forma que no se produzcan aglomeraciones y se mantenga la distancia de al menos un metro entre los asistentes.

"Resulta evidente que, igual que en otros muchos sectores de nuestra sociedad, las iglesias evangélicas también tendremos que mentalizarnos para un retorno gradual y paciente hacia esa 'nueva normalidad'", subraya FEREDE.