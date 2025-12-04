La III Feria de Productos Monásticos reúne en Madrid un millar de dulces de más de 80 monasterios

Archivo - Turrones - LA UNIÓ - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 80 monasterios de toda España, Francia e Italia, se dan cita desde este jueves hasta el próximo lunes 8 de diciembre en la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor de Madrid, en el marco de la III Feria de Productos Monásticos de la Fundación Contemplare, con un millar de productos.

Los visitantes pueden adquirir desde cosméticos realizados a partir de panales de abejas y belenes artesanales hasta turrón de matcha, bolitas de macadamia y chai, pistachos caramelizados o galletas de queso o morcilla para untar, pasando por los tradicionales mazapanes o el panettone, todo ello elaborado por monjas y monjes.

Con esta iniciativa, la Fundación Contemplare busca dar a conocer a través de sus ferias monásticas navideñas a los miles de religiosos y religiosas que dedican su vida a la contemplación, y ayudar a su sostenimiento.

Además de su paso por la Plaza Mayor de Madrid, también estarán en el ABC Serrano del 4 al 20 de diciembre, exclusivamente con dulces tradicionales, y fuera de Madrid, en el centro de Oviedo, con ocho casetas de madera, del 5 al 23 de diciembre.