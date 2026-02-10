Un informe detecta que el sistema español de I+D está "muy depauperado" y pide la Gobierno mayor soberanía tecnológica

Archivo - Un móvil con las siglas AI de Artificial Intelligence (Inteligencia Artificial), - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'Informe de Ciencia y Tecnología', presentado este martes por la Fundación Alternativas, detecta que el sistema español de I+D está "muy depauperado" por la década perdida por la crisis financiera y la pandemia y reclama al Gobierno mayores niveles de soberanía tecnológica y una verdadera autonomía estratégica.

El estudio ofrece, en una época de gran tensión geopolítica, centrada esencialmente en decidir quién impondrá las nuevas tecnologías que están modificando los comportamientos sociales, una visión actualizada del sistema español de ciencia, tecnología e innovación, en el entorno europeo, como base fundamental de la competitividad industrial.

Así, destaca que Estados Unidos, el actor tradicional, se enfrenta a nuevos competidores, principalmente China. En este contexto, insta a España a aparecer como un socio avanzado en la lucha de la Unión Europea por tener un perfil propio frente a los gigantes tecnológicos que son Estados Unidos y China.

Los expertos aseguran que España cuenta con las "bases de calidad" científica para lograrlo en varias áreas estratégicas. Sin embargo, avisan de que, para conseguirlo, "debe contar con una actitud decidida en el apoyo a las nuevas tecnologías estratégicas".

El trabajo de la Fundación Alternativas aclara que las políticas de recuperación del sistema de I+D que se han llevado a cabo en los últimos años permiten que un sistema como el español, "muy depauperado" por diferentes causas -la década perdida por la crisis financiera internacional o la alteración que produjo la pandemia-, abandone su "estado comatoso".

No obstante, las circunstancias de desarrollo de los sistemas de ciencia e innovación en el contexto internacional se han "modificado en el último quinquenio". Por una parte, por la adopción de un papel de las empresas privadas mucho más "dinámico y competitivo, con tecnologías disruptivas que acaban por modificar los hábitos sociales" y, por otra, por la lucha descarnada por el poder mundial basada en los avances tecnológicos.

"Con la carrera, todavía a codazos dentro del pelotón de las potencias tradicionales por configurar un nuevo orden mundial, se ha modificado sustancialmente el 'nicho ecológico' de la I+D e innovación mundial", apuntan los expertos.

En este sentido, recuerdan la situación europea y mundial ha hecho que el Gobierno haya planteado un "plan de innovación tecnológico/industrial para defensa y seguridad", pero advierten de que, para que sea exitoso, debe "implicar un apoyo" decidido a las actividades de I+D estratégicas que enlazan con las transiciones verde y digital, y que permitan alcanzar "mayores niveles de soberanía tecnológica y una verdadera autonomía estratégica".

NO SEGUIR SIENDO UN ESPECTADOR DE LA CARRERA POR LA INNOVACIÓN

El informe puntualiza asimismo que "la UE no pueden permitirse seguir siendo un espectador de la carrera por el dominio de la innovación".

"La paradoja europea, con su magnífica producción científica en muchas áreas, aunque más aletargada en las vinculadas a las tecnologías digitales, y su paupérrima innovación, dado su número de patentes, tiene que dejar de existir", recoge el documento.

España tiene áreas como la biotecnología estratégica, los materiales, el software, incluida la IA, las comunicaciones o los nuevos materiales, en las que el número de patentes, "no solo licenciadas, sino que lleguen a implementarse, tiene que multiplicarse de forma significativa".

La investigación también analiza la estructura del sistema público español, llegando a la conclusión de que, en su actual configuración, "no puede llegar a invertir en I+D+i las cantidades necesarias para hacer frente a los retos actuales, como ocurre, por ejemplo, con las inversiones comprometidas en tecnología dual para el sistema de defensa".

Los expertos concluyen que es esencial cambiar el sistema de gestión, basado estructuralmente en la "desconfianza": "Esto es, la sucesión de múltiples controles poco eficientes, por otro moderno que permita la flexibilidad y que tenga el control verdaderamente eficaz que todos desean, los investigadores los primeros".

El informe recomienda "pensar a medio plazo" e impulsar las áreas que previsiblemente van a ser estratégicas en un futuro casi inmediato, poniendo en marcha programas movilizadores que sitúen a España con ventaja en un horizonte a corto y medio plazo.

A este respecto, existen varias áreas que se deben potenciar. Entre otras iniciativas, apunta que es fundamental poner en marcha programas movilizadores en "materiales estratégicos", con recuperación de los que sean accesibles y la búsqueda de nuevos materiales que suplan los actuales, como las tierras raras que están, en un 80%, en manos de China y otras materias primas críticas; "ciberseguridad", incluyendo la Inteligencia Artificial, para contrarrestar las empresas de hakers respaldadas por Estados como Rusia; o "tecnologías de la comunicación", cuyo desarrollo va a ser de tal envergadura que un retraso en la innovación puede ocasionar "salir del club de los competidores" y ser relegado al nivel de espectador-comprador.

También apuesta por la "biotecnología avanzada en el campo del medio ambiente y la alimentación", un valor estratégico "esencial" para intentar paliar los efectos del incremento de temperatura en la agricultura, con su secuela de desertificación en España y, en caso de conflicto armado, básico para alimentar a una población de casi 50 millones de habitantes; y "biotecnología de desarrollo de nuevos fármacos y vacunas" y "semiconductores que integren nuevos materiales" que modifiquen no solo los tamaños, sino también las prestaciones.