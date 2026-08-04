El inicio del verano en Europa occidental fue anómalemente caluroso, algo casi "imposible" sin cambio climático. - AEMET

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas en Europa occidental entre el 15 de mayo y 15 de julio fueron "muy anómalamente altas" en comparación con los mismos períodos de 1951-1980 y 1991-2020, según ha señalado este martes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

"Sin cambio climático habría sido prácticamente imposible alcanzar temperaturas tan altas durante esos dos meses", ha resaltado el organismo estatal a través de un mensaje en 'X'.

De hecho, el Servicio Climático de Copernicus (CS3) informó hace unas semanas que el mes de junio de 2026 fue el junio más caluroso en Europa Occidental. En concreto, la temperatura media fue de 20,74ºC, 3,05ºC por encima del promedio.

En lo que respecta a mayo, señaló que el continente transicionó de manera rápida entre condiciones mucho más frías de lo habitual a una de las olas de calor "más intensas jamás observadas" a principios de año en la parte occidental, que batió numerosos récords de temperatura para el mes. De hecho, Francia, el Reino Unido, Irlanda y Portugal sufrieron condiciones "especialmente severas".