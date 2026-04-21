El Injuve reivindica el periodismo como una "labor totalmente opuesta a la mentira y a la difusión de noticias falsas"

La directora general del Instituto de la Juventud (Injuve), Margarita Guerrero, ha reivindicado el periodismo como "una labor de compromiso con los valores democráticos, una labor rigurosa, independiente y honesta". - INJUVE

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora general del Instituto de la Juventud (Injuve), Margarita Guerrero, ha reivindicado el periodismo como "una labor de compromiso con los valores democráticos, una labor rigurosa, independiente y honesta, una labor totalmente opuesta a la mentira y a la difusión de noticias falsas".

Así lo ha señalado este martes Margarita Guerrero, en el acto de entrega de los Premios de Periodismo y Comunicación 2025, dotados con 5.000 euros. Los galardones reconocen aquellos trabajos realizados por jóvenes periodistas que han contribuido al fomento, defensa y difusión de valores cívicos, sociales y de igualdad.

"Estos premios son un ejemplo de ese periodismo y de ese compromiso", ha asegurado Guerrero, quien ha felicitado a las galardonadas y galardonados "por su contribución a garantizar el derecho a la información y por dignificar con su labor la profesión periodística como servicio público".

En la modalidad de Periodismo escrito, el jurado ha otorgado el premio a Pablo Tello Arroyo y Pedro del Corral Arche por 'Sólo el drag les hace libres: una armadura "queer" para sacar brillo a la discapacidad", publicado en El Periódico de España.

Según ha informado el Injuve, el reportaje relata cómo Melisa, María, Nicolás, Héctor y Marcos han encontrado en el drag un espacio donde ser ellos mismos, sin juicios: "Me he hecho fuerte. He aprendido a cuidarme y quererme".

Por su parte, Germán Caballero Martí ha sido galardonado en la categoría de Fotoperiodismo por 'La dana más cruel', una serie fotográfica que resume el trabajo de este joven fotoperiodista valenciano entre el 29 de octubre de 2024 y enero de 2025.

"A través de ella, va documentando las diferentes etapas de la tragedia que provocó la dana hace un año, demostrando la importancia del fotoperiodismo local que mantiene el foco en la noticia más allá de sus momentos más mediáticos", ha destacado el Injuve, que ha añadido que el trabajo se ha publicado en los periódicos Levante-EMV, El Periódico de Catalunya y La Provincia.

La ganadora del premio de Periodismo audiovisual ha sido Laura de Grado Alonso por la serie 'Manifestaciones de la violencia machista', realizada con motivo del 25N, en la que, a través de datos, casos emblemáticos y voces expertas, la autora explora "cómo la violencia contra las mujeres persiste en todo el mundo, a pesar de los avances en derechos humanos".

Cada video de los cinco presentados al premio profundiza en un tipo específico de violencia. El objetivo es visibilizar, reflexionar, informar y concienciar, especialmente al público joven, para impulsar el cambio y contribuir a la erradicación de la violencia machista.

El reportaje 'La muerte y la vida en el desierto de Sonora', de Sara Selva, emitido en el programa Hora 25 de la Cadena SER el 24 de octubre de 2024, se ha hecho con el galardón de Periodismo radiofónico. L

La autora recorre la complejidad de la migración desde México a Estados Unidos a través del desierto de Sonora. Con los testimonios de un voluntario que trata de ayudar a los migrantes, de un joven mexicano que intenta sobrevivir en ese entorno hostil y de una forense que no olvida a los que no lo consiguieron, Sara Selva ofrece una imagen "clara y muy completa del riesgo al que se enfrentan los migrantes que transitan esa ruta en el contexto de las actuales leyes de migración estadounidenses".

El jurado ha estado integrado este año por Tania Minguela, subdirectora de Información, Programas e Igualdad del Injuve, como presidenta y los periodistas Ana Ribera, Mario Viciosa, Sara Mosleh y Sebastián Forero, como vocales.