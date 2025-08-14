El Instituto Español de Oceanografía finaliza la campaña de caracterización de hábitats marinos en las Islas Chafarinas - IEO-CSIC - MITECO

El Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha finalizado la campaña 'OAPN_CHAFARINAS_0825', destinada a la caracterización de los hábitats marinos de las Islas Chafarinas, cuyas aguas están declaradas como Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000, según ha informado en un comunicado.

Esta primera fase se ha centrado en las zonas más profundas, entre 60 y 10 metros de profundidad, gracias al uso del buque oceanográfico Ramón Margalef y del vehículo submarino operado remotamente (ROV Liropus). En septiembre, una segunda campaña explorará mediante buceo científico los fondos más someros del archipiélago.

El proyecto se enmarca en la encomienda de Parques Nacionales al IEO-CSIC para mejorar el conocimiento y cartografiado de esta zona de alto valor ecológico. Es la tercera ocasión en la que se estudian de forma sistemática sus fondos, combinando técnicas acústicas con ecosondas multihaz y biológicas, mediante muestreos y análisis de imágenes submarinas captadas con ROV.

De este modo, durante seis días de trabajo se han realizado 41 transectos con ROV alrededor de las tres islas del archipiélago (Congreso, Isabel y Rey), tanto en fondos rocosos como sedimentarios.

En las zonas rocosas, el equipo ha documentado extensos jardines de gorgonias -Elisella paraplexauroides, Eunicella spp., Paramuricea clavata, Leptogorgia sarmentosa-, corales escleractíneos (Dendrophyllia ramea, Astroides calycularis, Leptopsammia pruvoti), esponjas e hidrozoos a partir de los 20 metros de profundidad. Por encima de esa cota dominan bosques de macroalgas como Dictyopteris polypodioides.

Entre los hallazgos más destacados figuran una colonia de coral negro (Antipathella cf. wollastoni) a 35 metros de profundidad en la isla de Isabel y una abundante población del erizo puercoespín (Centrostephanus longispinus) repartida por todo el archipiélago. En los fondos sedimentarios se han observado praderas de Caulerpa en zonas someras y colonias de la gorgonia Spinimuricea atlantica en áreas más profundas.

"La información adquirida en esta campaña es fundamental para completar el cartografiado de los hábitats que rodean las Chafarinas y mejorar su gestión, adoptando medidas que eviten el impacto de actividades humanas como la pesca, dado el elevado número de redes y sedales observados en algunos sectores", explica el investigador del IEO-CSIC y coordinador científico de la campaña, Javier Urra.

Urra ha subrayado la extensión y densidad de los jardines de gorgonias observados entre 50 y 30 metros, "muchos de ellos en excelente estado y con ejemplares de gran tamaño". Entre ellos destaca el jardín de Eunicella verrucosa, acompañado de otras especies de corales, localizado en un afloramiento a 50 metros de profundidad situado fuera de los límites de la ZEC.

PRÓXIMA FASE: INVESTIGACIÓN CON BUCEO CIENTÍFICO

La exploración continuará en septiembre con una nueva campaña de buceo que permitirá caracterizar los hábitats más someros, completando así el mapa bionómico del archipiélago y aportando información valiosa para su conservación.

La información obtenida en esta campaña, junto con los datos recopilados en años anteriores, servirá de base para una mejor comprensión de los procesos ecológicos que tienen lugar en la ZEC Islas Chafarinas. Además, permitirá identificar las principales amenazas a las que se enfrenta este ecosistema y diseñar estrategias para mitigar sus efectos.

La campaña se enmarca en los trabajos solicitados al IEO-CSIC por el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, financiados por la Unión Europea - Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El OAPN es el órgano gestor del espacio ZEC y ZEPA "Islas Chafarinas". Además, contempla dentro de sus funciones, el apoyo como medio instrumental para el desarrollo de políticas del Departamento en materia de biodiversidad, conservación y uso sostenible de los recursos naturales, conservación de fauna, flora, hábitat y ecosistemas naturales en el medio terrestre y marino.

Dentro de este contexto, participa activamente en el desarrollo del Componente 4 'Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad' del PRTR, concretamente a través de la Inversión 1 'Digitalización y conocimiento del patrimonio natural'. Dentro de esta inversión se incluyen los fondos transferidos al IEO-CSIC para distintas acciones de mejora del conocimiento de la biodiversidad y ecosistemas en distintos enclaves de las aguas marinas españolas, que permitan una adecuada gestión y conservación.