Interior activa la campaña de vialidad invernal con 1.469 quitanieves y más de 250.000 toneladas de sal. - PROTECCIÓN CIVIL

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha puesto en marcha este viernes la campaña de vialidad invernal 2026-2027, con un protocolo que refuerza la anticipación y la coordinación de los organismos estatales ante episodios de nieve, hielo y otros fenómenos meteorológicos adversos, según ha informado la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias.

El dispositivo contará con 1.469 máquinas quitanieves y más de 250.000 toneladas de sal e incorpora, entre sus novedades, la obligación de circular por el carril derecho durante estos episodios para dejar libre el izquierdo a las quitanieves.

La campaña se ha aprobado en una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) de Vialidad Invernal, en la que han participado representantes de los principales departamentos y organismos de la Administración General del Estado (AGE) con responsabilidades en la gestión de riesgos asociados a las condiciones meteorológicas invernales.

En el encuentro también se ha avalado el Protocolo de Vialidad Invernal 2026-2027, que establece los procedimientos de actuación conjunta, los mecanismos de intercambio de información y las medidas de apoyo entre organismos para anticipar riesgos y facilitar una respuesta eficaz ante situaciones de especial complejidad.

Además de la medida de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre el uso de los carriles, la Unidad Militar de Emergencias (UME) incorporará la máquina automotriz P75D, capaz de retirar nieve y esparcir sal de forma simultánea y operada a distancia.

242 SUCESOS CON AFECCIONES A LA CIRCULACIÓN EN LA CAMPAÑA ANTERIOR Protección Civil también ha presentado el balance de la campaña 2025-2026, durante la que la Secretaría General celebró 46 reuniones de la Unidad de Valoración de Riesgos (UVR) y activó los protocolos de coordinación por meteorología adversa en siete comunidades autónomas distintas.

Entre los episodios más relevantes, ha destacado el paso de la borrasca Ingrid, que dejó nevadas intensas con cotas excepcionalmente bajas, a partir de los 400 metros de altitud, y provocó importantes afecciones a la movilidad, con restricciones en la red viaria e incidencias en el tráfico ferroviario.

Durante esa campaña se registraron, en total, 242 sucesos de vialidad invernal con afecciones a la circulación, que repercutieron sobre 2.717 kilómetros repartidos en 24 provincias. Estas incidencias se produjeron a lo largo de 38 días y acumularon casi 600 horas de afección.

Además, el 87% de la red estatal recibió tratamientos preventivos y el 56%, tratamientos curativos, en el marco de las 41.000 actuaciones de este tipo ejecutadas.