Interior estrena un 'minidocumental' sobre el SEPRONA por su 150 aniversario. - INTERIOR

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha estrenado el capítulo 'Guardianes de la tierra' dentro de la tercera temporada de la serie documental 'Desde el Interior' dedicado al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), que conmemora en 2026 150 años al servicio de los montes, la prevención de incendios forestales y la protección de los recursos naturales.

El capítulo está disponible en la plataforma web de la miniserie 'Desde el Interior' y en el canal de Youtube del Ministerio. Por esta parte, Interior recuerda que fue Alfonso XII el que otorgó la responsabilidad del Servicio Forestal del Reino a la Guardia Civil en 1876, hito que se consagró con la creación del SEPRONA en 1988, la primera especialidad en el mundo creada para la protección medioambiental.

Su estructura, "modelo a numerosas naciones que anualmente solicitan formación especializada para sus cuerpos policiales", abarca a las Patrullas de Protección de la Naturaleza, como unidades más próximas al terreno, hasta los Equipos de Investigación y la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), una unidad de élite especializada en la investigación de delitos ambientales de alta complejidad, gravedad y alcance transnacional.

Desde su creación, su plantilla se ha duplicado y actualmente cuenta con más de 2.000 efectivos. Al margen de ello, Interior incide en que el SEPRONA mantiene una intensa actividad internacional desde hace más de un decenio para enfrentarse al desafío de la criminalidad globalizada: trabaja directamente con policías de otros países, se coordina a través de agencias clave como EUROPOL, INTERPOL y OLAF, participa en diversas iniciativas globales, en redes de expertos, así como en proyectos internacionales financiados con fondos de la Comisión Europea.

Además, participa activamente en gran parte de las actividades del EMPACT, la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Criminales, de cooperación entre policías, aduanas, fiscalías y agencias europeas para luchar contra amenazas criminales prioritarias en la UE. En la actualidad, lidera la prioridad EMPACT de medio ambiente (EMPACT-ENVI), para el actual ciclo 2026-2029

Al margen de ello, se ha consolidado como referente en la participación de redes internacionales de expertos como EnviCrimeNet (red de expertos en investigación de delitos contra el medio ambiente de la Unión Europea) o de la Red Jaguar (red integrada por diversas policías expertos en delitos medioambientales en Iberoamérica y la UE), así como la interacción con otras redes del sector.