Interior realizará análisis biométricos en la Operación Paso del Estrecho de este año para "minimizar los riesgos"

El Comité Estatal De Coordinación Y Dirección (CECOD) De La Operación Paso Del Estrecho 2026 (OPE'26) Ha Aprobado Un Plan Específico Para La Trigésimo Séptima Edición, Que Incluirá Innovaciones Tecnológicas Como El Uso De Los Análisis Biométricos. - MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) de la Operación Paso del Estrecho 2026 (OPE'26) ha aprobado un plan específico para la trigésimo séptima edición, que incluirá innovaciones tecnológicas como el uso de los análisis biométricos, para "minimizar los riesgos y mejorar la seguridad de quienes se desplacen a través de la Península entre el 15 de junio y el 15 de septiembre". Se prevé que los desplazamientos aumenten un 3% respecto a 2025.

Así lo ha dado a conocer este viernes el Ministerio del Interior, que ha detallado que el Comité ha sido presidido por la subsecretaria de Interior, Susana Crisóstomo, en la sede del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Este verano se prevé un nuevo récord de desplazamientos sobre el ya alcanzado en la edición de 2025. Las estimaciones son que se produzca un incremento del 3% respecto al año pasado, cuando ya atravesaron España 3,5 millones de viajeros a bordo de más de 800.000 vehículos.

Además, en esta ocasión confluirá en pleno dispositivo el primero de los tres eclipses que cruzarán la Península en los tres años venideros, un evento que podría provocar que este pronóstico deba aumentarse.

En este escenario, según ha explicado el Ministerio, el CECOD ha decidido "adaptar" la gestión de la Operación Paso del Estrecho 2026 "a la realidad digital y aprovechar nuevas herramientas que permitan avanzar en el procesamiento e interpretación de datos".

En concreto, ha indicado que en esta campaña se probará la integración de los análisis biométricos de paso, junto a diferentes mediciones y parámetros en tiempo real en materia de tráfico, operaciones portuarias, meteorología o incidentes variados.

"Todo ello con el objetivo de que la operación, el mayor movimiento estacional de personas en toda la Unión Europea, siga siendo un ejemplo de prevención y preparación mediante la gestión de los riesgos", ha subrayado el Ministerio.

Asimismo, Interior ha agregado que el proyecto específico incluye el plan de flota, eje del operativo que define el número y capacidad de los buques y los viajes necesarios para asegurar un flujo ágil de vehículos y pasajeros, así como los planes provinciales de coordinación de cada uno de los nueve puertos participantes y los planes específicos de seguridad vial en cada territorio.

Por otro lado, el Ministerio ha señalado que este CECOD ha sido el último bajo la Presidencia de la subsecretaría de Interior, ya que en breve esa posición la asumirá la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, creada el pasado martes por el Consejo de Ministros y que será dirigida por la actual directora general del área, Virginia Barcones.

"EXCELENTE" TRABAJO DESARROLLADO

En su intervención, Crisóstomo ha expresado su "más sincero agradecimiento por la colaboración, la predisposición y el excelente trabajo desarrollado a lo largo de los años" a los representantes de todas las instituciones que forman parte del CECOD.

Barcones, por su parte, ha destacado que "esta operación, única en su magnitud y complejidad, representa un auténtico reto anual, ejemplo de cooperación internacional, planificación estratégica y prevención, pero, sobre todo, de compromiso humano".

Además, por parte del Ministerio del Interior, han participado en el CECOD responsables de la Secretaría de Estado de Seguridad y de las direcciones generales de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de Tráfico.

También han asistido responsables del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno; así como de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de Transportes y Movilidad Sostenible, de Agricultura, Pesca y Alimentación; de Política Territorial y Memoria Histórica, y de Transición Ecológica y Reto Demográfico y Sanidad.

Finalmente, han intervenido en la reunión las delegaciones del Gobierno en Andalucía, Ceuta y Melilla, así como las subdelegaciones del Gobierno de Cádiz y Valencia.