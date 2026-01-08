El Jardín Botánico lanza un servicio para el análisis anatómico y microestructural de muestras biológicas

Nuevo servicio científico del Real Jardín Botánico-CSIC - RJB-CSIC

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Jardín Botánico-CSIC ha puesto en marcha un servicio de anatomía de plantas, hongos y líquenes, un espacio técnico especializado en la preparación, sección y análisis micro-anatómico de muestras biológicas.

Su objetivo es dar apoyo a proyectos que requieran estudiar tejidos vegetales, talos liquénicos y elementos hifales mediante técnicas de microscopía de campo claro, contraste de fases, DIC y epifluorescencia, según ha informado el organismo.

El servicio, según explica su responsable Cristina Ribeiro, "ofrece procesamiento completo de muestras, incluyendo fijación, deshidratación, inclusión, obtención de secciones seriadas y un conjunto de tinciones histológicas e histoquímicas para la detección de compuestos y estructuras específicas".

Además, añade la investigadora, "se dispone de captura digital de imágenes, análisis morfométrico y elaboración de informes descriptivos y analíticos".

Este recurso, que ya está en funcionamiento, está disponible para investigadores del CSIC, universidades, centros de investigación, instituciones públicas, empresas biotecnológicas y laboratorios externos, facilitando el análisis anatómico en estudios de taxonomía, anatomía comparada, ecología evolutiva, biogeografía, sistemática, fisiología vegetal, conservación o control de calidad vegetal.

El servicio ofrece tarifas competitivas para proyectos del CSIC y de otras instituciones. La información completa sobre equipamientos, procedimientos y tarifas está disponible en la web institucional del RJB-CSIC.