Josep Pedrerol se incorporará a Mediaset con 'El Chiringuito' a partir de la próxima temporada

Josep Pedrerol se incorpora a Mediaset España con 'El Chiringuito' a partir de la próxima temporada - MEDIASET ESPAÑA

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mediaset España y Josep Pedrerol han firmado un acuerdo de larga duración por el que el periodista se incorporará al grupo la próxima temporada para ponerse al frente de 'El Chiringuito', según ha informado el grupo de comunicación.

De este modo, el programa de Pedrerol inicia una nueva etapa después de que el pasado 14 de julio se anunciara que Atresmedia y el periodista habían decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su vinculación profesional tras 13 años.

Pedrerol contará con su equipo habitual de colaboradores y mantendrá la fórmula "que lo ha convertido en uno de los grandes fenómenos de la televisión deportiva en España, con su característica combinación de actualidad futbolística, análisis y entretenimiento", según añade Mediaset.

"Mediaset no ficha a Josep Pedrerol, ficha a un equipazo de deportes. Llegamos con más ilusión que nunca y el nuevo Chiringuito no dejará indiferente a nadie. Mediaset era mi asignatura pendiente y me ha dado un cariño que no imaginaba. Nos vamos a divertir", ha asegurado el comunicador.

Por su parte, el director d el División de Producción de Contenidos del grupo, Jaime Guerra, ha señalado que para el Área de Contenidos de Mediaset España supone un "gran valor añadido" contar con el equipo de 'El Chiringuito', con Josep Pedrerol al frente, y poder hacer un programa de entretenimiento con el deporte y toda la actualidad que genere contando con sus máximos referentes.

"Nuevo logo, nuevo, canal. Misma hora, mismo Chiringuito", señala la cuenta oficial del programa en X, aunque Mediaset España todavía no ha desvelado oficialmente el canal ni la franja en el que se emitirá el espacio, que hasta ahora se podía ver de domingo a jueves entre las 23.45 y las 2.45 horas en el canal Mega de Atresmedia.

Tras iniciar su carrera en la radio, Josep Pedrerol (Barcelona, 1965) desarrolló una destacada etapa televisiva en Canal+, donde presentó junto a Michael Robinson los míticos espacios 'El día antes' y 'El día después'. Posteriormente, dirigió y presentó en Intereconomía TV la tertulia deportiva 'Punto Pelota. En 2013 saltó a Atresmedia y desde 2014 ha estado al frente de 'El chiringuito de Jugones'. A lo largo de su trayectoria ha recibido, entre otros reconocimientos, el Micrófono de Oro (2012), el Premio Iris 2022 a 'El chiringuito de Jugones', el Premio a la Comunicación Deportiva 2022 de los Premios Deportistas Cinco Estrellas de El Diario Vasco y la Antena de Oro de Televisión 2025.