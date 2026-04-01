Los judíos celebran desde este lunes por la noche la fiesta de Pésaj, que recuerda la salida de la esclavitud de Egipto

Archivo - Varios hombres con kipá. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad judía de España, compuesta por unas 70.000 personas, celebrará a partir de la noche de este miércoles 1 de abril la festividad de Pésaj, la Pascua judía.

Según ha informado la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), durante una semana, hasta el jueves 9 de abril, los judíos españoles, igual que los judíos de todo el mundo, recuerdan la salida de su pueblo de la esclavitud de Egipto, hace 3.300 años, liderados por Moisés, el paso por el desierto durante 40 años y la llegada a Canaán, la tierra prometida.

Se trata de una festividad "eminentemente familiar" y "una de las más solemnes del calendario", según explica la Federación. Entre las tradiciones, destacan limpiar en profundidad las casas y no consumir alimentos fermentados en recuerdo de la premura por salir de Egipto que impidió hacer pan con levadura --La Matzá (pan ácimo) sustituye al pan normal--.

La gran cita de la Pascua judía es la noche del Séder, la cena pascual, que este año celebran este 1 de abril. En ella, los judíos recuerdan en familia el capítulo de la salida de Egipto, y adornan la mesa con un plato especial (keará) que contiene seis alimentos simbólicos que evocan la historia de los israelitas.

Entre otros alimentos destacan: el maror (hierbas amargas frescas que simbolizan el sufrimiento del pueblo durante la esclavitud); el Jazeret (tronco de lechuga que simboliza la dureza de la esclavitud); el Jaroset (pasta dulce de color marrón, mezcla de diversos frutos secos, manzana y miel, que representa la argamasa que los israelitas esclavos fabricaban en Egipto); o la Zeroa (muslo de pollo o carne cocida que recuerda el sacrificio del cordero que hicieron los israelitas en Egipto).

Durante la cena, el más pequeño de la casa pregunta por el significado de la celebración y es la explicación la que recuerda este capítulo de la historia. Se comienza con la pregunta: "¿Por qué esta noche es diferente a las demás?". El Séder de Pésaj tiene un orden concreto y tras el ritual se procede a la cena pascual.