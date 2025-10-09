Los judíos de España reciben "con esperanza" el principio de acuerdo de paz en Gaza y lo califican de "avance histórico"

Archivo - Varias personas durante un acto conmemorativo con motivo del aniversario del 7-O, en el Bosque de la Convivencia, a 6 de octubre de 2024, en Alcobendas, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha recibido "con esperanza" el principio de acuerdo alcanzado hace unas horas entre Israel y Hamás, y lo ha definido como un "avance histórico".

"La FCJE acoge con esperanza este avance histórico, que representa un paso decisivo hacia el final del sufrimiento de israelíes y gazatíes", han valorado la FCJE en un comunicado.

Además, ha expresado su "profunda solidaridad" con "las familias de los rehenes y con todas las víctimas del conflicto", y confía en que "este acuerdo marque el inicio de una nueva etapa de entendimiento y respeto mutuo".

Finalmente, la FCJE ha asegurado su "compromiso con la paz, la libertad y la convivencia, valores que deben guiar a todos los pueblos hacia un futuro mejor".