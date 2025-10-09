MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han alcanzado en las últimas horas un acuerdo para la implementación de la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo ha anunciado el inquilino de la Casa Blanca en su red Truth Social, donde ha defendido que "todas las partes recibirán un trato justo" y ha asegurado que la firma de esta etapa inicial del denominado plan de paz supondrá que "todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna".

Sigue en directo las últimas noticias sobre el acuerdo de paz: