Europa Press Internacional
Actualizado: jueves, 9 octubre 2025 8:22

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han alcanzado en las últimas horas un acuerdo para la implementación de la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo ha anunciado el inquilino de la Casa Blanca en su red Truth Social, donde ha defendido que "todas las partes recibirán un trato justo" y ha asegurado que la firma de esta etapa inicial del denominado plan de paz supondrá que "todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna".

Sigue en directo las últimas noticias sobre el acuerdo de paz:

Los 20 puntos del plan de Trump para Gaza

El Gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han alcanzado un acuerdo para la implementación de la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El inquilino de la Casa Blanca puso sobre la mesa un plan de paz para tratar de poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

La Autoridad Palestina celebra el acuerdo entre Hamás e Israel y defiende su soberanía sobre Gaza

El presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abbas, ha celebrado el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para implementar la primera fase del plan propuesto por Estados Unidos para la Franja de Gaza, ha urgido a un alto el fuego "inmediato" y ha defendido una vez más que su soberanía sobre el enclave.

Las familias de rehenes celebran el acuerdo con Hamás y piden a Netanyahu que no se demore en aprobarlo

La principal organización de familiares de rehenes israelíes ha celebrado este miércoles la firma por parte de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de la primera fase del plan de Estados Unidos para la Franja de Gaza, y ha pedido a su primer ministro, Benjamin Netanyahu, que no se retrase en aprobarlo para evitar "graves consecuencias para los rehenes y los soldados".

Trump afirma que todos los rehenes serán liberados "probablemente" el próximo lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que los rehenes en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) serán liberados "probablemente" el próximo lunes, 13 de octubre, como parte de la primera fase de su plan para el futuro de la Franja de Gaza, poco después de anunciar que el grupo palestino y las autoridades israelíes han alcanzado un acuerdo en este sentido.

El Ejército israelí celebra el acuerdo entre Hamás e Israel

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han celebrado este miércoles "el acuerdo para el retorno de los secuestrados, firmado esta noche", en alusión a la aceptación por parte de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de la primera fase de la propuesta para la Franja de Gaza propuesta por Estados Unidos.

El Gobierno de Gaza pide a sus civiles extremar la precaución ante posibles ataques de Israel pese al acuerdo

El Ejército israelí afirma que el norte de la Franja y advierte a sus residentes de que es una zona "de combate, extremadamente peligrosa"

Guterres ve en el primer acuerdo de Israel y Hamás una "oportunidad trascendental" para los dos Estados

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha dado la bienvenida al acuerdo anunciado en la madrugada de este jueves entre el Gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para implementar la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por Estados Unidos, que ha descrito como una "oportunidad trascendental" para la solución de dos Estados.

Hamás e Israel firman la primera fase del plan de Trump para Gaza

El Gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han alcanzado en las últimas horas un acuerdo para la implementación de la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Contador