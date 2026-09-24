Los judíos españoles condenan las declaraciones "antisemitas" de Sira Rego sobre Israel

Archivo - Asistentes con kipá a un acto. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha condenado "sin paliativos" las declaraciones "antisemitas" de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien este jueves ha abogado por una Palestina libre "desde el río hasta el mar".

"Es muy grave que una ministra de extrema izquierda presente como expresión de la sociedad española unas consignas que generan un efecto directo de rechazo contra la comunidad judía y que suponen la desaparición de un país, así como la negación del derecho del pueblo judío a su autodeterminación", ha denunciado la FCJE en un comunicado.

Según señala la federación, España es miembro de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) desde 2008 y adoptó en 2020 su definición de trabajo del antisemitismo "que contempla que este tipo de declaraciones constituyen antisemitismo".

"Consideramos que la ministra Rego no habla en nombre de los españoles y que la sociedad española no es antisemita. Pero las declaraciones de esta ministra sí lo son", zanja la FCJE.