Julia Navarro y Lucas, el perro que rescató a su dueño, galardonados en los X Premios Bienestar Animal de COLVEMA. - COLVEMA

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Julia Navarro; Lucas, el perro que propició el rescate de su dueño; y la asociación ASZAL, dedicada a la conservación, mejora y promoción de la raza asnal Zamorano-Leonesa; han sido galardonados en la X edición de los Premios Bienestar Animal del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COLVEMA), según ha informado este jueves la institución.

"Los galardones se entregarán el próximo 24 de septiembre (a las 12:00 horas, en la sede de COLVEMA), en una edición especialmente significativa que conmemora los diez años de estos premios bajo el lema "10 años que dejan huella", ha destacado.

COLVEMA ha explicado que Julia Navarro ha convertido su vínculo con los animales en una parte importante de su vida y también de su obra. De esta manera, reivindica la compañía y la lealtad de los animales y la responsabilidad de las personas hacia ellos "a través de la literatura, la memoria y la emoción", defendiendo una relación basada "en el respeto, el cuidado y la sensibilidad".

"En 'Cuando ellos se van', rinde homenaje a los perros que la han acompañado a lo largo de los años y especialmente a Argos, su pastor alemán, cuya pérdida dio origen a una reflexión sobre la relación entre animales y seres humanos", ha puesto en valor.

Por otro lado, la institución ha señalado que el premio al 'Animal comprometido con la sociedad' en esta edición es para Lucas, un 'yorkshire' de apenas dos kilos. Su dueño, Rafael Gestí (78 años), había caído por un talud en un camino rural de Bulbuente (Zaragoza) y se encontraba herido y desorientado.

"En plena noche, Lucas consiguió llamar con sus ladridos la atención de una patrulla de la Guardia Civil y guio a los agentes hasta el lugar exacto en el que se encontraba Rafael, haciendo posible su rescate y posterior asistencia médica", ha celebrado.

En la categoría de Proyecto comprometido con el bienestar animal, COLVEMA reconoce a ASZAL, dedicada a la conservación, mejora y promoción de la raza asnal Zamorano-Leonesa. Según explica, la asociación trabaja para garantizar la continuidad de esta raza autóctona mediante la gestión de su libro genealógico, el seguimiento de ejemplares, el apoyo a los criadores y diferentes programas de reproducción y conservación.

"Su actividad contribuye no solo a proteger a estos animales, sino también a preservar patrimonio ganadero, biodiversidad y una parte de la cultura estrechamente vinculada al medio rural", ha destacado.