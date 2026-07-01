Julio arranca con un ascenso de temperaturas a las puertas de una nueva ola de calor el fin de semana con Galicia a 40º

Varias personas se refrescan en las fuentes de Madrid Río, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El mes de julio ha arrancado con temperaturas altas en muchas zonas del país que irán a más con el paso de los días en los que se producirá un ascenso generalizado de los valores, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que no descarta una nueva ola de calor a partir del fin de semana.

De hecho, el domingo se alcanzarán los 40º en distintos puntos de Galicia, podrían superarse los 40 a 42 en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir y por la noche no se bajará de 22 a 24 grados en zonas del Mediterráneo, zona centro y mitad sur, incluso habrá alguna noche tórrida. También es probable que las altas temperaturas afecten al archipiélago canario, según ha explicado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.

Si los pronósticos no cambian, según la Aemet, el calor intenso podría continuar hasta al menos mediados de la semana. Todo ello además con tiempo "muy estable y ausencia de lluvias, salvo por algún chubasco disperso acompañado de tormenta en zonas de montaña.

Este pasado martes, 30 de junio, se superaron los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana, hoy miércoles suben un poco más las temperaturas en el sur peninsular y podrán superarse los 40 grados en ciudades como Toledo, Cáceres o Sevilla y los 42 podrán superarse en Badajoz.

El contrapunto será el norte, donde habrá un descenso térmico y en Santander, Bilbao o Pamplona rondarán los 23 a 25 grados de máxima. Además, este día soplará el cierzo con intensidad en zonas del norte peninsular. Habrá lluvias débiles en el Cantábrico y algunas tormentas, en general aisladas, en el Pirineo, Sistema Ibérico e Interior de Mallorca.

El jueves la situación será parecida. Tiempo estable y alguna tormenta por la tarde en zonas de montaña del este. Se superarán los 35 grados en puntos del nordeste, los 38 en el Valle del Tajo y los 40 a 42 en el Guadiana y Guadalquivir.

Para el viernes se espera nueva subida de las temperaturas por el norte y a este día se superarán los 34 grados en el sur de Galicia, Meseta Norte y los 36 en el nordeste y zona centro y de nuevo 40 grados o más en los valles del sur de la península. Este día también podría haber alguna tormenta en zonas de montaña.

El sábado volverán a subir las temperaturas ligeramente y el domingo lo harán de forma notable, sobre todo en el tercio norte peninsular. Este día, el domingo 5 de julio, se superarán ya los 35 grados en amplias zonas de Galicia y hasta 40 grados llegará Orense.

En Galicia, concretamente, va a ser un calor muy intenso para lo que es habitual en esta comunidad, al ser generalizado.

En los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir se rondaran los 40 o 42 grados, con madrugadas calurosas en las que no se habrá bajado de 25 grados en Cáceres, Jaén, Cádiz o Sevilla.

La semana próxima comenzará con temperaturas todavía más altas y calor de nuevo muy intenso, tanto nocturno como diurno, en la mayor parte del país, que, con los pronósticos actuales, podría prolongarse. En este episodio podrán superarse los 36 a 38 grados en el interior de Galicia y comunidades cantábricas, los 38 a 40 grados en la meseta norte y Baleares, sobre todo Mallorca, y los 40 a 42 grados en el nordeste, zona centro y mitad sur.

Además no se bajará de 22 a 24 grados en amplias zonas e incluso habrá localidades con noches tórridas en las que no se bajará de 25 grados, concretamente en puntos del Mediterráneo, localidades del centro y del sur de la península.

En cuanto a Canarias, este miércoles y el jueves soplará el viento con fuerza que el viernes irá perdiendo intensidad. En general habrá intervalos nubosos en el norte de las islas y estará más despejado en el sur. Este miércoles bajan las temperaturas en el archipiélago, aunque se superarán los 30 a 32 grados en puntos del sur de las islas.

A partir del sábado es probable que se inicie un ascenso térmico que continuaría en los días siguientes con calor, también en Canarias con 38 grados en las islas orientales, como Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y los 36 en las occidentales. Además con noches muy cálidas en las que localmente podrían no bajarse de 30 grados en puntos de medianías del sur de Gran Canaria.