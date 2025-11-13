Kevin Roberts niega ser "ideólogo" de Trump y aboga por defender fronteras antes de hablar sobre regularizar a migrantes

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación conservadora Heritage, Kevin D. Roberts, ha rechazado la etiqueta de "ideólogo" del presidente de EEUU, Donald Trump, y ha defendido que una regularización de personas migrantes en situación irregular no debería ser debatida en política hasta que el país pueda garantizar la seguridad de sus fronteras.

"Cualquier regularización no debe siquiera ser discutida en política pública hasta que se pueda garantizar la seguridad de las fronteras. Son las palabras de aliento que yo le daría , a los que creen que la administración Trump es demasiado dura con la inmigración", ha indicado este jueves en una rueda de prensa en Madrid, con motivo de su participación este fin de semana en el 27 Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

En concreto, Roberts impartirá este viernes a las 17:00 horas una ponencia titulada 'Iluminando: recuperar la cristiandad con fervor y sin complejos’. En ella, según ha avanzado, subrayará que "hay que tener esperanza en la vida pública y en la vida política" y la importancia de "ser exitosos en la familia, en la comunidad, en las instituciones".

Preguntado por Europa, Roberts ha asegurado que para los americanos "la realidad en Europa es realmente deprimente" en lo que se refiere a libertad y ha tachado la Comisión Europea de "enfermedad supranacional".

"Está regalando la soberanía de su pueblo a una enfermedad supranacional conocida como la Comisión Europea. Y hay políticos en toda Europa que dicen que eso es algo bueno", ha señalado el presidente de la Fundación Heritage.

Preguntado sobre el auge de posiciones conservadoras entre los jóvenes españoles y por un creciente interés en la Iglesia, Roberts ha asegurado que es "un fenómeno fascinante" y ha puntualizado que esa juventud "está buscando pertenencia", aquella que "no les dan las instituciones de la sociedad civil".

Roberts, que ha rechazado la etiqueta de "ideólogo de Trump", ha defendido que "el conservadurismo no es una ideología" y "no tiene un catecismo ni un dogma". "Es una forma de pensar sobre el mundo, que empieza con intentar preservar el orden moral y construir una política que refleje eso", ha matizado.

Preguntado por el asesinato de Charlie Kirk, de quien era amigo, ha señalado que su muerte "parece encajar en la descripción" de lo que es un "mártir", alguien "asesinado por su fe". "Pero dejaré a la Iglesia oficial que haga está designación. No estoy abogando por esto, solo digo que ciertamente, desde un punto de vista cristiano, de sentido común, él ya es un mártir", ha precisado.