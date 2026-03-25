Kreab España incorpora a su equipo a Carmen Valera como senior advisor - KREAB ESPAÑA

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Kreab España ha incorporado a su equipo a la secretaria de la junta de gobierno de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (Amcham Spain), Carmen Valera, como senior advisor.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la compañía, que ha destacado que "con más de 30 años de experiencia en el mundo de la asesoría de comunicación, su fichaje supone un significativo refuerzo".

Carmen Valera fue presidenta ejecutiva de Burson Cohn&Wolfe (BCW), firma creada en 2018 de la fusión de dos compañías del grupo WPP, Burson Marsteller y Cohn&Wolfe, y presidenta de Burson Marsteller antes de su fusión. En ambas compañías formó parte de sus comités europeos.

La compañía ha destacado que "el fortalecimiento del equipo de Kreab tiene un impacto directo en la calidad del servicio que ofrece a sus clientes, lo que es una prioridad". "La incorporación de Carmen Valera representa una aportación cualitativa para todas las áreas de la consultora", ha añadido.

Tras su incorporación, Carmen Valera ha manifestado: "Me uno a Kreab España con mucha ilusión en esta etapa que abre un nuevo camino en mi trayectoria profesional. Estoy especialmente feliz de que sea junto a este equipo, en una compañía que cuenta con un proyecto sólido y de referencia en el sector".

El managing partner de Kreab España, Pablo Zamorano, ha dicho "es un privilegio poder contar con la experiencia" de Carmen Valera en el equipo. "Su incorporación como senior advisor es una oportunidad para seguir creciendo y generar valor para nuestros clientes, que sin duda se verán beneficiados con la trayectoria y los conocimientos que ella aporta", ha subrayado.